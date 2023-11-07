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Вторник 7 ноября

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Орлова решила заработать на надоедливых бывших ухажерах

Орлова решила заработать на надоедливых бывших ухажерах
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Телеведущая Ольга Орлова сделала заявление. Бывшие ухажеры "закидали" ее звонками.

Ольга Орлова вышла второй раз замуж два года назад за бизнесмена Валерия Масалова, который старше ее на десять лет. В этом году она подарила возлюбленному дочь Анну.

И вроде бы все хорошо – семья, дети, однако прошлые отношения до сих пор дают о себе знать. Звезда “Дома-2” активно ведет свой блог в Сети – выкладывает посты, отвечает на вопросы подписчиков, зачастую провоцируя публику на обсуждение тех тем, которые можно было бы опустить.

Одну из таких публикаций телеведущая посвятила экс-возлюбленным: "Уважаемые мои бывшие! Начиная с сегодняшнего дня, все звонки на мой телефон – платные! После 23:00… Тариф удваивается”. И здесь же представляет прайс “услуг”: поныть в жилетку – 5000 рублей, похвастаться – 10000 рублей, а для самых озлобленных есть выгодное предложение – потрепать нервы (15000 рублей).

Ольгу Орлову бывшие настолько “закидали” звонками, что она решила брать с них деньги, а ремарка, что в ночное время тариф удваивается неспроста – видимо это самое активное время для “переговоров”. Подписчики активно начали рассуждать, кому именно Ольга Орлова посвятила эту Сторис, ведь есть несколько кандидатов: это может быть Александр Карманов, с которым у Ольги был первый брак, а сейчас они имеют совместную опеку над сыном Артемом.

После развода у певицы был роман с режиссером Ренатом Давлетьяровым, а затем на протяжении семи лет она пыталась “построить любовь” с генеральным директором “Авалон-Инвест” Ильей Платоновым, с которым у нее ничего не сложилось. Главное, чтобы нынешний брак оказался крепче, чем предыдущие романы, и этот инцидент не повлиял на отношения между Ольгой Орловой и Валерием Масловым.

7 ноября 2023, 18:26
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Орлова, Катина, Лайвли и другие знаменитости, которые родят в 2023 году

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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