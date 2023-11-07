Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева не смогла совладать с эмоциями во время съемок. Звезда вошла в судейский состав ТВ-шоу "Перепой звезду".

Заслуженная артистка России эмоционально отреагировала на выступление Игоря Ларина и Юлиана Васина с песней "Город, которого нет". Участники передачи исполнили проникновенную композицию, созданную Игорем Корнелюком. В студии Лариса Гузеева прилюдно расплакалась из-за бывшего мужа.

Дело в том, что саундтрек любимого многими сериала "Бандитский Петербург" заставил артистку вспомнить приятные моменты прошлого. Ведущая ток-шоу "Давай поженимся" рассказала, что с Северной столицей ее многое связывает. К примеру, именно там она встретила свою первую любовь — актера и сценариста Каху Толордаву, от которого родила первенца Георгия. Лариса Гузеева призналась, что ее сердце сжимается всякий раз, когда она слышит эту песню.

Однако, несмотря на столь эмоциональную реакцию, участники не смогли получить от телеведущей положительную оценку. По словам артистки, Игорь и Юлиан могли бы исполнить композицию более трогательно.

Кстати, ранее "Дни.ру" писали о страшной тайне звезды ток-шоу "Давай поженимся". Оказалось, что телеведущая является настоящей чистюлей. Родные артистки хоть и с большим трудом, но приняли такое положение дел. Сама Лариса Гузеева признавалась, что она настолько "надоела" своим близким, что им попросту пришлось принять ее такой, какая она есть.