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В жестких условиях и без связи: Седокова объявилась после тяжелых испытаний

В жестких условиях и без связи: Седокова объявилась после тяжелых испытаний
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Певица и бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра"" Анна Седокова прервала молчание и вышла на связь со своими фанатами. Артистка рассказала о поездке на необитаемый остров.

Многие поклонники популярной звезды уж было начали переживать за ее длительное отсутствие в блоге. Однако, как оказалось, певица принимала участие в проекте "Последний герой". Накануне Седокова объявилась после тяжелых испытаний.

Артистка вышла на связь с подписчиками своей страницы в социальных сетях и поделилась впечатлениями от поездки, рассказав фанатам, что во время съемок ей пришлось несладко. Против своей воли певице довелось сесть на диету и употреблять в пищу лишь 100 граммов риса в день, а также отказаться от каких-либо косметических средств, включая даже зеркала и расческу. Ко всему прочему, по правилам проекта Анна Седокова не могла общаться со своими родными и близкими.

40-летняя звезда сцены также сообщила, что в рамках шоу "Последний герой" ей доводилось спать под открытым небом буквально на мешке из-под мусора, в том числе и когда в джунглях шел дождь. Примечательно еще и то, что личных вещей у артистки было не так много, и они все помещались в один небольшой рюкзак.

Подводя итоги столь экстремального времяпрепровождения, Анна Седокова порассуждала на тему счастья и как мало оказывается для него нужно. По ее наблюдениям, обществу очень много дано того, что просто не замечается в череде ежедневной рутины.

7 ноября 2023, 16:22
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
WomanHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Седокова в пуховике выступила на самой высокой точке Европы

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба

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