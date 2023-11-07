Киркоров, SHAMAN и Лорак: обнародованы имена всех участников "Песни года"

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Вторник 7 ноября

15:25Бывшая Шаляпина раскрыла секрет на миллион 15:15Киркоров, SHAMAN и Лорак: обнародованы имена всех участников "Песни года" 15:01Хочу вернуться: иноагент Моргенштерн* сравнил дом с жирной продавщицей 14:56Не хуже Пугачевой: как удачно переехать на ПМЖ за границу 14:06"Спеть за другую страну": феномен певца SHAMAN подняли на смех 13:56Самый дешевый костюм: почему Успенская так одевается 12:34Гульнувшая на вечеринке Собчак заговорила о сексе с Моргенштерном* 12:11Вот это предательство: Гузеева на Первом канале ляпнула сгоряча 12:00Кадышеву погнали с российской эстрады: и вот почему 11:38Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку 11:00Потолстела и платья малы: певица Слава меняется на глазах 10:50Его уничтожат: озвучен срок для певца SHAMAN 10:40Знаменитый артист свалился в обморок на сцене после получения повестки 10:35Боюсь: Подольская объявила о страхе россиянам 10:25До слез обидно: потерявший важное Костомаров взвыл на глазах у всех 10:14Поцеловала на спор: Александрова откровенно о первом разе 09:30Лишившаяся волос Тодоренко стала неузнаваемой: появились фото 09:19SHAMAN запятнал репутацию: все плагиат? 08:59Детали свадебного скандала Меган Маркл и принца Гарри прогремели на весь мир 08:49Упал на улице без сознания: что сейчас с народным артистом СССР Соломиным 08:02Приходите завтра! Почему молодым отказывают в пластике 06:12Как предотвратить стоматологические проблемы у детей? 04:14Веселая собака залезла в чемодан к хозяину ради отпуска – видео 02:04Влияние школьной среды на психологическое развитие ребенка 00:015 поводов обнять близкого человека 22:055 книг о больших и дружных семьях, после которых становится тепло на душе 20:11Гагарина, Чехова и другие: кто из российских звезд неожиданно подался в кино 18:11Поцелуи со сцены: Гузеева пошла ва-банк с мужчиной у всех на виду 18:05Рожу для себя: Сябитова из "Давай поженимся!" затаила обиду 17:13Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес 16:18Звезда "6 кадров" Медведева пожаловалась, что ее сын забывает русский язык 15:43Не одинока: с кем сейчас разведенная Ирина Дубцова 15:21Народная артистка России Людмила Максакова попала в больницу после спектакля 14:35Цыганщина и безвкусица: Рудковскую отчитали после преображения 14:15"Наплевать и растереть": актер Никоненко высказался о приезде Пугачевой в Россию 13:10Сюрприз для россиян: новую Кристину Орбакайте вывели на публику 12:57Как страна без Татьяны Булановой? Певица объявила об уходе 11:58Все время смотрит: кому Лепс доверяет свой главный орган 11:29Актер Михайлов из фильма "Любовь и голуби" променял Москву на монастырь 10:57Он для меня на пьедестале: Гусева честно рассказала о Домогарове 08:06"Яркая и обворожительная": всего одна деталь изменила внешность Водонаевой 06:10Развелись, а долю не продает: как выкупить долю после развода? 04:06Миссия "Увлажнение": 6 бьюти-лайфхаков, чтобы пережить отопительный сезон 02:09Стресс и тревожность у школьников: причины, последствия и способы решения проблем 00:01Болтливый попугай нагло поцеловал черепаху – видео 22:02Почему не стоит заводить служебный роман: 4 причины 20:05Беременная жена Тарасова дала рецепт нежнейших пирожков 18:17Поздравление Богомолова в день рождения Собчак сочли странным – и вот почему 17:32Меладзе после развода с Брежневой вышел на одну сцену с новой фавориткой 17:21Галкин* показал фото с вновь прибывшей к нему Пугачевой: где они?
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Киркоров, SHAMAN и Лорак: обнародованы имена всех участников "Песни года"

Киркоров, SHAMAN и Лорак: обнародованы имена всех участников "Песни года"
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Без позывных фестиваля "Песня года" сегодня невозможно представить зимние праздники. Это такой же любимый символ Нового года, как шампанское, мандарины и поздравление президента. А съемки этого главного концерта пройдут уже 2 декабря.

Лауреатами легендарного телефестиваля ежегодно становятся исполнители, чьи хиты в течение года завоевали признание аудитории. На сцене и в в эфире – только хиты в исполнении молодых звезд и мэтров эстрады.

Здесь всегда лучшие из лучших, все сливки нашего шоу-бизнеса. Артисты шьют наряды, готовят номера, понимая, что это самый ответственный концерт года.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

В этот раз на сцену спорткомплекса "Мегаспорт" выйдут Филипп Киркоров, Лариса Долина, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова, Дима Билан, Полина Гагарина, Анжелика Варум, Григорий Лепс, Ани Лорак, Стас Михайлов, DaBro, Мари Краймбрери, Николай Басков, Сергей Лазарев, Валерия, Лолита, Игорь Николаев, Artik & Asti, Юлианна Караулова, Anna Asti, Александр Ревва, Клава Кока, Люся Чеботина, Shaman, Мот, GAYAZOV$ BROTHER$, Ваня Дмитриенко, Galibri & Mavik и многие другие. Будут все!

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Ведущие концерта – Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. А посмотреть телеверсию можно будет 1 и 2 января 2024 года на телеканале "Россия 1".

7 ноября 2023, 15:15
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Красавчик Jony исполнил мечту 56-летнего Киркорова

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба

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