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Вторник 7 ноября

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Хочу вернуться: иноагент Моргенштерн* сравнил дом с жирной продавщицей

Хочу вернуться: иноагент Моргенштерн* сравнил дом с жирной продавщицей
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У Алишера Моргенштерна* случилось признание. Вот о чем рассказал рэпер в интервью известной журналистке.

В недавнем интервью Ксении Собчак на ее Ютуб-канале Алишер Моргенштерн* признался: "Хочу домой". Иноагент вспомнил о том, как прекрасно он себя чувствует в России. Артист рассказал, что для него означает дом. По словам исполнителя, – это и "жирная продавщица в магазине, и банька, и толпы фанатов", которые так радостно раньше встречали. Теперь-то встречать, судя по всему, некому. Хотя пока он не предпринимал попыток, чтобы вернуться в родные края.

В чем парадокс ситуации, пыталась разобраться ведущая выпуска Ксения Собчак. Как отметила журналистка, у рэпера нет препятствий для возвращения в Россию. Ведь статус иноагента не говорит о том, что ему запрещен въезд в нашу страну. По словам Моргенштерна*, наряду с ностальгией по толпам поклонников у него присутствует страх.

Оказывается эпатажный исполнитель до сих пор не уверен в любви к своей стране, а также в собственном патриотизме. У Моргенштерна* много вопросов к самому себе: что ждет его, когда он пересечет границу РФ? Как выяснилось, пример его коллеги по сцене совсем не вдохновил рэпера. Ведь известно, что любитель розовых платьев и известный тик-токер уехал ни с чем, когда в очередной раз решил вернуться в Россию. Вот и Алишер Моргенштерн* боится, видимо, что былого внимания уже не сыщет.

Моргенштерн* провел все детство и юность в Уфе, о которой тепло отзывается, но в реальности и там достаточно вопиющих инцидентов. Например, как пишет сайт VSE42.RU, этой осенью 38-летняя жительница Башкирии причинила своему ребенку травмы, не совместимые с жизнью.

* Алишер Моргенштерн внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента.

7 ноября 2023, 15:01
YouTube-канал "Осторожно: Собчак"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Михалков против всех: кого из звезд невзлюбил режиссер

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com

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