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Вторник 7 ноября

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Самый дешевый костюм: почему Успенская так одевается

Самый дешевый костюм: почему Успенская так одевается
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Любовь Успенская раскрыла секрет "дешевого костюма". Хотя это, скорее, лайфхак.

Королева русского шансона Любовь Успенская пожаловалась, что все ее старания просто бессмысленны: она уже и так и эдак старается остаться незаметной, но это у нее никак не получается. Шансонье хочется выглядеть "серой мышкой". Успенская, по ее словам, надевает "самый дешевый спортивный костюм". Почему певица так одевается? Как выяснилось, для того, чтобы ее не замечали на пляже на отдыхе. Но "костюм" не спасает. Звезда все равно привлекает к себе внимание.

Любовь Успенская поделилась откровенным признанием в своем блоге в социальной сети. Певица, судя по всему, отдыхает в жаркой стране. Во время записи видео шансонье лежит на шезлонге. На ней черный купальник и солнцезащитные очки. А монолог, между тем, звезда шансона затеяла по причине приставучих журналистов, которые то и дело ее спрашивают, где же она покупает купальники для пляжа. Артистка решила-таки ответить, чтобы все поняли, наконец: дело не в купальнике, а в женской красоте.

Нельзя не заметить, что Любовь Успенская в отличной форме. На видео она кокетливо прикрывает свою прекрасную фигуру ножкой. Но, судя по всему, и здесь у нее не получилось скрыть свои данные: заметно всем.

К тому же, на видео шансонье приоткрыла завесу тайны: дома в шкафу у нее много обворожительного белья. Любовь Успенская намекнула, что использует его "для других целей".

7 ноября 2023, 13:56
Телеграм-канал "Звездач"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Целую тебя в губоньки": самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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