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Вторник 7 ноября

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До слез обидно: потерявший все Костомаров взвыл на глазах у всех

До слез обидно: потерявший все Костомаров взвыл на глазах у всех
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2023 год стал настоящим испытанием для популярного фигуриста. На днях Роман Костомаров взвыл на глазах общественности.

Зимой этого года популярный артист столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. В январе он попал в больницу с пневмонией. Однако болезнь стремительно развивалась и начал развиваться сепсис. Для того, чтобы спасти Романа Костомарова, врачам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук.

Сейчас Роман Костомаров учится жить в новых реалиях. Стоит отметить, что у него это отлично получается. Он уже может плавать, писать с протезом на руке, а летом он даже смог выйти на лед. Правда, пока что он делает это в кроссовках. Однако спортсмен убежден, что в будущем он вновь сможет кататься на коньках. Как сообщает RT, олимпийский чемпион намерен приложить максимум усилий для того, чтобы вновь ощутить скольжение по льду.

Более того, помимо обычных тренировок в зале, Роман Костомаров даже ходит на бокс. По данным телеканала "360", в этом сложном виде спорта олимпийский чемпион борется без протезов на руках. По мнению спортсмена, такие тренировки укрепляют разные группы мышц, а для него это как никогда актуально.

Однако до конца свыкнуться со своей новой жизнью артисту еще не удалось. Потерявший все Роман Костомаров взвыл на глазах у всех. В недавнем интервью он пожаловался на чувства, которые ему приходится испытывать.

"Я действительно лишился фактически всего, ноги, руки — это до слез обидно. Трудно заставить себя думать, что все будет хорошо", – цитирует URA.RU слова Романа Костомарова.

Ранее "Дни.ру" писали, что Роман Костомаров раскрыл в себе еще один талант.

7 ноября 2023, 10:25
Роман Костомаров. Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Знание ТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Не хотел выходить из больницы": Костомаров о первой встрече с детьми после ампутации

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба

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