До слез обидно: потерявший все Костомаров взвыл на глазах у всех

2023 год стал настоящим испытанием для популярного фигуриста. На днях Роман Костомаров взвыл на глазах общественности.

Зимой этого года популярный артист столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. В январе он попал в больницу с пневмонией. Однако болезнь стремительно развивалась и начал развиваться сепсис. Для того, чтобы спасти Романа Костомарова, врачам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук.



Сейчас Роман Костомаров учится жить в новых реалиях. Стоит отметить, что у него это отлично получается. Он уже может плавать, писать с протезом на руке, а летом он даже смог выйти на лед. Правда, пока что он делает это в кроссовках. Однако спортсмен убежден, что в будущем он вновь сможет кататься на коньках. Как сообщает RT , олимпийский чемпион намерен приложить максимум усилий для того, чтобы вновь ощутить скольжение по льду.

Более того, помимо обычных тренировок в зале, Роман Костомаров даже ходит на бокс. По данным телеканала "360", в этом сложном виде спорта олимпийский чемпион борется без протезов на руках. По мнению спортсмена, такие тренировки укрепляют разные группы мышц, а для него это как никогда актуально.

Однако до конца свыкнуться со своей новой жизнью артисту еще не удалось. Потерявший все Роман Костомаров взвыл на глазах у всех. В недавнем интервью он пожаловался на чувства, которые ему приходится испытывать.

"Я действительно лишился фактически всего, ноги, руки — это до слез обидно. Трудно заставить себя думать, что все будет хорошо", – цитирует URA.RU слова Романа Костомарова.

Ранее "Дни.ру" писали, что Роман Костомаров раскрыл в себе еще один талант.