До слез обидно: потерявший все Костомаров взвыл на глазах у всех

Зимой этого года популярный артист столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. В январе он попал в больницу с пневмонией. Однако болезнь стремительно развивалась и начал развиваться сепсис. Для того, чтобы спасти Романа Костомарова, врачам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук.
Более того, помимо обычных тренировок в зале, Роман Костомаров даже ходит на бокс. По данным телеканала "360", в этом сложном виде спорта олимпийский чемпион борется без протезов на руках. По мнению спортсмена, такие тренировки укрепляют разные группы мышц, а для него это как никогда актуально.
Однако до конца свыкнуться со своей новой жизнью артисту еще не удалось. Потерявший все Роман Костомаров взвыл на глазах у всех. В недавнем интервью он пожаловался на чувства, которые ему приходится испытывать.
"Я действительно лишился фактически всего, ноги, руки — это до слез обидно. Трудно заставить себя думать, что все будет хорошо", – цитирует URA.RU слова Романа Костомарова.
Ранее "Дни.ру" писали, что Роман Костомаров раскрыл в себе еще один талант.