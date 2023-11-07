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Вторник 7 ноября

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SHAMAN запятнал репутацию: все плагиат?

SHAMAN запятнал репутацию: все плагиат?
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Обнаружена интересная деталь про певца SHAMANа. Оказывается, не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Певца SHAMANа (Дронов Ярослав) получилось вывести на чистую воду. Как выяснилось, известного исполнителя заподозрили в заимствованиях. Неужели все плагиат и SHAMAN запятнал репутацию? Дело в том, что SHAMAN до того, как стать известным, был обычным парнем Ярославом Дроновым, который учился в Академии имени Гнесиных. В конце учебы, как полагается, SHAMAN писал выпускную работу на тему "Некоторые особенности успешной рекламы музыкального произведения и ее влияние на процесс исполнения эстрадно-джазового певца", которая по выводам сайта "Диссернет" имеет более 50% заимствований, как пишет телеканал "360".

Однако такая деталь из биографии SHAMANа ни коим образом не отражается на творчестве певца, а, совсем наоборот, лишь доказывает в очередной раз, что Ярослав вышел из народа. Любимый россиянами певец-патриот продолжает радовать своим исполнением.

Так совсем недавно Валентина Матвиенко заявила, что посмотрела концерт SHAMANа и отозвалась о творчестве певца как о "потрясающем, очень талантливом молодом человеке", назвав его "настоящим патриотом", как сообщает URA.RU. Также Матвиенко добавила, что "будущее за такими артистами как SHAMAN ".

Напомним, что в День народного единства в этом году певец SHAMAN выступил с сольным концертом, на котором устроил перформанс во время исполнения песни "Я русский". Об этом пишет "Царьград".

7 ноября 2023, 09:19
"Диссернет"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Черный SHAMAN: обратная сторона двуличного певца-патриота

SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
SHAMAN, Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com

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