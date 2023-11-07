Распад семьи неизбежен: в браке Пугачевой и Галкина* поставили точку

Теряющая популярность певица не так давно приезжала в Россию. Супруга – иноагента рядом с ней не было. Алла Пугачева осталась одна?

Сильная женщина, вероятно, уже плачет у окна. Такое развитие событий можно предположить после того, как Алла Пугачева в одиночестве вернулась в Россию. Ее юный супруг Максим Галкин*, внесенный Минюстом РФ в реестр физических лиц – иноагентов, не сопровождал 74-летнюю жену в поездке на территорию России.

Официальных заявлений певица, обрекшая себя на добровольное изгнание, не делала. Предполагается, что женщина могла вернуться в страну для решения бюрократических вопросов и личного оформления необходимых документов. Имеется и другая точка зрения. Ясновидящая Инна Мишина высказала мнение о целях визита Примадонны на родину. Экстрасенс уверена, что распад семьи неизбежен. В браке Пугачевой и Галкина* поставлена точка.

"Я вижу судебный процесс. Дети, конечно, останутся с Аллой. Все произойдет по вине Галкина*. Он не смог оценить поступок жены, на который она решилась ради него", — рассказала ясновидящая интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Экстрасенс также считает, что после завершения процедуры развода, Максим Галкин* захочет вернуться в Россию. Алла Борисовна поставила на кон многое: и репутацию, и популярность в России. Отметим, что сейчас и в Европе, и на Востоке складывается не лучшая ситуация. Безопаснее всего пока еще мужу Аллы Пугачевой все же вернуться домой – в деревню Грязь.

Напомним, что Максим Галкин* не угодил влиятельным лицам на родине. Юморист лишился работы в России из-за своих взглядов. Сейчас он вместе с женой и двумя детьми живут в Латвии.

*Включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.