Боюсь: Подольская объявила о страхе россиянам

41-летняя певица рассказала, что вызывает у нее опасения. Наталья Подольская разоткровенничалась во время юбилейной звездной премии.

Любая популярная личность – такой же человек со своими привычками и страхами. Не стала исключением и 41-летняя жена Владимира Преснякова-младшего. В интервью Пятому каналу она рассказала, чего именно боится.

Внешность певицы – объект зависти и поклонников, и коллег. Женщина в свои 41 выглядит лет на 20 – 25 моложе. Чистая и сияющая кожа, отсутствие морщин и возрастных изменений – не только заслуга хорошей наследственности. Оказалось, что Наталья Подольская с завидной частотой посещает косметолога.

"Я люблю аппаратные процедуры. Мне нравится ухаживать в этом смысле за собой", — призналась артистка в интервью.

Жена Преснякова-младшего не забывает и о домашних процедурах, которые проводит ежедневно. Она призналась, что никогда не ложится спать с макияжем. Всегда умывается и проводит базовые мероприятия для ухода за кожей лица и шеи. К новому веянию в сфере косметологии, а именно детокс-капельницам, женщина относится неоднозначно. Наталья Подольская объявила о своем страхе россиянам.

"Я боюсь", — объяснила певица в интервью нелюбовь к "капельницам красоты".





Напомним, что о рыжеволосой певице вся страна узнала после ее участия в "Фабрике звезд-5". Женщина не смогла победить, а вместе с Михаилом Веселовым разделила третье место. Через год певица отправилась на престижный песенный конкурс "Евровидение – 2005". Исполнительница представляла Россию с песней "Nobody Hurt No One". По итогам проведенного голосования сингл занял лишь 15-е место. Карьера перестала активно развиваться после бракосочетания с Владимиром Пресняковым-младшим в 2010 году. Сейчас Наталья Подольская вместе с супругом воспитывает сыновей Артемия и Ивана.