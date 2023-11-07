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Вторник 7 ноября

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Поцеловала на спор: Александрова откровенно о первом разе

Поцеловала на спор: Александрова откровенно о первом разе
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Актриса разоткровенничалась на своей странице в социальных сетях. Каким же он был, этот неповторимый порыв чувств? Сейчас Марина Александрова вспоминает до сих пор.

Первая любовь, первый поцелуй, первые романтические впечатления и неминуемые разочарования. Все эти воспоминания остаются с человеком на протяжении всей жизни. Их бережно хранят и озвучивают с особой нежностью в голосе. Популярная актриса Марина Александрова не стала исключением. Она запомнила все, что произошло с ней в детстве и юношестве.

Оказалось, что первый поцелуй произошел на спор. Марина Александрова разоткровенничалась на своей странице в социальных сетях, вспомнив события давно минувших лет.

"Первая влюбленность, а потом и поцелуй произошел в антракте детского кукольного спектакля, мне было шесть, ему шесть с половиной и я поцеловала его на спор, а то Аленка смогла, а я нет", — написала актриса.

Марина Александрова также вспомнила, что фильмы и театральные постановки, просмотренные в юности, сформировали некий образ желанного мужчины. Юная девушка была под впечатлением от "плохих" парней. Это и Микки Рурк, и Мэтт Дэймон, и Леонардо ДиКаприо. Сейчас же актриса, по собственному признанию, постоянно испытывает чувство влюбленности. Правда объектами ее внимания являются окружающие вещи, привычные явления и возможность обнимать дочку.

Отметим, что сейчас Марина Александрова является одной из самых востребованных актрис современного кино и театра. 41-летняя женщина имеет в творческом багаже десятки ролей. Она пробовала себя в озвучивании и дубляже. О личной жизни старается не распространяться, но и не скрывает счастья материнства. В 2012 году вышла замуж за режиссера Андрея Болтенко. Пара воспитывает двух детей: сына Андрея и дочь Екатерину.

7 ноября 2023, 10:14
Марина Александрова. Фото: ©Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Как изменилась Марина Александрова

Александрова очень органична в исторических фильмах.
Марина умеет быть очень разной.
Актриса не только успешно снимается, но и играет в театре.
Марина Александрова в фильме "Стритрейсеры".
Изюминкой образа актрисы являются ее длинные волосы.
Своему супругу. режиссеру Андрею Болтенко, Марина родила сына и дочь.
Марина Александрова - украшение любой красной дорожки.

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