Поцеловала на спор: Александрова откровенно о первом разе

Актриса разоткровенничалась на своей странице в социальных сетях. Каким же он был, этот неповторимый порыв чувств? Сейчас Марина Александрова вспоминает до сих пор.

Первая любовь, первый поцелуй, первые романтические впечатления и неминуемые разочарования. Все эти воспоминания остаются с человеком на протяжении всей жизни. Их бережно хранят и озвучивают с особой нежностью в голосе. Популярная актриса Марина Александрова не стала исключением. Она запомнила все, что произошло с ней в детстве и юношестве.

Оказалось, что первый поцелуй произошел на спор. Марина Александрова разоткровенничалась на своей странице в социальных сетях, вспомнив события давно минувших лет.

"Первая влюбленность, а потом и поцелуй произошел в антракте детского кукольного спектакля, мне было шесть, ему шесть с половиной и я поцеловала его на спор, а то Аленка смогла, а я нет", — написала актриса.

Марина Александрова также вспомнила, что фильмы и театральные постановки, просмотренные в юности, сформировали некий образ желанного мужчины. Юная девушка была под впечатлением от "плохих" парней. Это и Микки Рурк, и Мэтт Дэймон, и Леонардо ДиКаприо. Сейчас же актриса, по собственному признанию, постоянно испытывает чувство влюбленности. Правда объектами ее внимания являются окружающие вещи, привычные явления и возможность обнимать дочку.

Отметим, что сейчас Марина Александрова является одной из самых востребованных актрис современного кино и театра. 41-летняя женщина имеет в творческом багаже десятки ролей. Она пробовала себя в озвучивании и дубляже. О личной жизни старается не распространяться, но и не скрывает счастья материнства. В 2012 году вышла замуж за режиссера Андрея Болтенко. Пара воспитывает двух детей: сына Андрея и дочь Екатерину.