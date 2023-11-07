Упал на улице без сознания: что сейчас с народным артистом СССР Соломиным

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Господи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку ПугачевойГосподи, спаси: россияне молятся за госпитализированную фаворитку Пугачевой Долго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявленияДолго молчала: Пугачева вышла на связь ради заявления Тайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана ЛободаТайное становится явным: чьей женой стала скрытная Светлана Лобода Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле

Лента новостей

Вторник 7 ноября

08:49Упал на улице без сознания: что сейчас с народным артистом СССР Соломиным 08:02Приходите завтра! Почему молодым отказывают в пластике 06:12Как предотвратить стоматологические проблемы у детей? 04:14Веселая собака залезла в чемодан к хозяину ради отпуска – видео 02:04Влияние школьной среды на психологическое развитие ребенка 00:015 поводов обнять близкого человека 22:055 книг о больших и дружных семьях, после которых становится тепло на душе 20:11Гагарина, Чехова и другие: кто из российских звезд неожиданно подался в кино 18:11Поцелуи со сцены: Гузеева пошла ва-банк с мужчиной у всех на виду 18:05Рожу для себя: Сябитова из "Давай поженимся!" затаила обиду 17:13Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес 16:18Звезда "6 кадров" Медведева пожаловалась, что ее сын забывает русский язык 15:43Не одинока: с кем сейчас разведенная Ирина Дубцова 15:21Народная артистка России Людмила Максакова попала в больницу после спектакля 14:35Цыганщина и безвкусица: Рудковскую отчитали после преображения 14:15"Наплевать и растереть": актер Никоненко высказался о приезде Пугачевой в Россию 13:10Сюрприз для россиян: новую Кристину Орбакайте вывели на публику 12:57Как страна без Татьяны Булановой? Певица объявила об уходе 11:58Все время смотрит: кому Лепс доверяет свой главный орган 11:29Актер Михайлов из фильма "Любовь и голуби" променял Москву на монастырь 10:57Он для меня на пьедестале: Гусева честно рассказала о Домогарове 08:06"Яркая и обворожительная": всего одна деталь изменила внешность Водонаевой 06:10Развелись, а долю не продает: как выкупить долю после развода? 04:06Миссия "Увлажнение": 6 бьюти-лайфхаков, чтобы пережить отопительный сезон 02:09Стресс и тревожность у школьников: причины, последствия и способы решения проблем 00:01Болтливый попугай нагло поцеловал черепаху – видео 22:02Почему не стоит заводить служебный роман: 4 причины 20:05Беременная жена Тарасова дала рецепт нежнейших пирожков 18:17Поздравление Богомолова в день рождения Собчак сочли странным – и вот почему 17:32Меладзе после развода с Брежневой вышел на одну сцену с новой фавориткой 17:21Галкин* показал фото с вновь прибывшей к нему Пугачевой: где они? 16:21Состояние 93-летнего Краско резко ухудшилось после смерти родного человека 15:15"Хотелось его ударить": бесцеремонный Шаляпин вывел из себя известного комика 14:39Ротару спешно избавляется от дома в Крыму: почему 13:59"Сумасшедший!": мужчина сразил Асмус самоотверженным поступком 13:18Пугачева преградила дорогу звезде 90-х из-за одной особенности: так его и забыли 12:31Уехала: пропавшую из поля зрения грузинку Гвердцители заметили на улице Алматы 11:42Транслировали на всю страну: на концерте SHAMAN'а вынесли "ядерный чемоданчик" 11:15Хотела замуж: Кудрявцева призналась в любви к 69-летнему артисту 08:07Потребовал еще больше? Почему Бабкина уволила фаворита из театра 06:06"Геологическое чудо": Высоцкая влюбилась в сибирскую достопримечательность 04:21Готовимся к межсезонным распродажам: как обновить гардероб и не разориться 02:06Что вы можете на самом деле? 3 способа раскрытия своего потенциала 00:03Примета всегда срабатывает: экстрасенс назвала признак скорого упокоения 22:15Рождены без любви: дети Пугачевой и Галкина* пошли разными дорогами 20:14Как Бузова: внезапно запевшие звезды российского шоу-бизнеса 18:09Готовится к концертам: зачем Пугачева на самом деле прилетела в Россию 17:49Муцениеце извинилась перед всей страной за жуткую выходку: Какой кошмар! 17:11"Допрыгалась!": Самбурская оттаскала за волосы звезду Comedy Woman 16:50Анонимность – миф: авторы скандального телеграм-канала признались во лжи
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Упал на улице без сознания: что сейчас с народным артистом СССР Соломиным

Упал на улице без сознания: что сейчас с народным артистом СССР Соломиным

Художественный руководитель Малого театра собирался на работу. Ему резко стало плохо. Как сейчас себя чувствует госпитализированный Юрий Соломин – узнали СМИ.

Как гром среди ясного неба прозвучала информация об экстренной госпитализации народного артиста. По данным RT, упавшего без сознания пожилого мужчину экстренно госпитализировали в столичную клинику. Благодаря слаженным действиям врачей, Юрий Соломин пришел в себя. Что же случилось с ним?

Известно, что худрук Малого театра собирался на работу. Он вышел к машине и упал без сознания. Близкие, которые находились с 88-летним актером рядом, незамедлительно вызвали "скорую". Сейчас Юрий Соломин по-прежнему находится под наблюдением специалистов.

"Ему сделали КТ, МРТ и другие обследования, и они никакого инсульта не показали. У него просто резко скакнуло давление, и от этого он потерял сознание", – прокомментировали близкие состояние артиста.

Стоит отметить, несмотря на солидный возраст, Юрий Соломин продолжает работать. С 2019 года он является художественным руководителем Малого театра. За свою жизнь актер сыграл в десятках постановок. Ставил спектакли на классические произведения отечественных и зарубежных авторов. Его роли в кино обычно яркие и незабываемые.

Юрий Соломин состоялся и как талантливый режиссер. Он ставил не только спектакли, которые пользовались успехом у зрителей, но и работал в качестве кинорежиссера. В 2015 году актера наградил президент России орденом "За заслуги перед Отечеством". Дочь Дарья и внучка Александра 88-летнего деятеля культуры не пошли по его стопам. Женщин больше заинтересовала музыка. Они стали пианистками. Правнуки Юрия Соломина Федор и Юрий с профессией пока не определились, но уже готовы попробовать себя на сцене.

7 ноября 2023, 08:49
Юрий Соломин. Фото: ©АГН Москва / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Московский комсомолец• Требует проверки

Фоторепортаж

5 книг о здоровье и благополучии – от йоги и медитации до здорового питания и спорта

Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес
Фото: пресс-служба Литрес

По теме

Влюбился с первого взгляда и потерял, отметив бриллиантовую свадьбу: единственная любовь Юрия Соломина

Худрук Малого театра Юрий Соломин госпитализирован с коронавирусом

Гагарина, Чехова и другие: кто из российских звезд неожиданно подался в кино

Гагарина, Чехова и другие: кто из российских звезд неожиданно подался в кино
Творческие люди нередко экспериментируют в работе и пытаются обратиться в новую для себя сферу – у некоторых это даже прекрасно получается. Наше издание решило вспомнить российских селебрити, пожелавших стать звездами кинематографа. Полина Гагарина36-летняя девушка, как и многие нынешние звезды российской эстрады, начинала с "Фабрики звезд": она одержала убедительную победу во втором сезоне шоу Первого канала.

Поцелуи со сцены: Гузеева пошла ва-банк с мужчиной у всех на виду

Поцелуи со сцены: Гузеева пошла ва-банк с мужчиной у всех на виду
На Первом канале показали неожиданную сцену. Известная в России актриса и телезвезда Лариса Гузеева не стесняется ни возраста, ни статуса замужней женщины. У звезды советской кинокартины "Жестокий романс" за плечами два развода.

Рожу для себя: Сябитова из "Давай поженимся!" затаила обиду

Рожу для себя: Сябитова из "Давай поженимся!" затаила обиду
Российская сваха Роза Сябитова перенесла так много испытаний в попытке обрести личное счастье, что теперь ее опыт не вызывает сомнений. Знаменитость неоднократно рассказывала, что бывший муж распускал руки. Недавно пришло время обсудить актуальную для многих тему.

Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес

Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес
Настя Ивлеева призналась, что очень удивлена отношениями Ксении Собчак и Константина Богомолова. В минувшее воскресенье известная российская журналистка, актриса и ведущая Ксения Собчак отметила день рождения.

Звезда "6 кадров" Медведева пожаловалась, что ее сын забывает русский язык

Звезда "6 кадров" Медведева пожаловалась, что ее сын забывает русский язык
Популярная российская актриса Ирина Медведева, живущая в последнее время на две страны, рассказала о воспитании детей и о своем отношении к русской и французской культурам. Известная в медиапространстве личность, звезда "6 кадров" Ирина Медведева уже давно живет на две страны.

Выбор читателей

05/11ВскПоздравление Богомолова в день рождения Собчак сочли странным – и вот почему 06/11ПндОтбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес 05/11ВскПугачева преградила дорогу звезде 90-х из-за одной особенности: так его и забыли 05/11ВскМеладзе после развода с Брежневой вышел на одну сцену с новой фавориткой 05/11ВскРотару спешно избавляется от дома в Крыму: почему 05/11ВскГалкин* показал фото с вновь прибывшей к нему Пугачевой: где они?