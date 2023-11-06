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Понедельник 6 ноября

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Рожу для себя: Сябитова из "Давай поженимся!" затаила обиду

Рожу для себя: Сябитова из "Давай поженимся!" затаила обиду
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Российская сваха Роза Сябитова перенесла так много испытаний в попытке обрести личное счастье, что теперь ее опыт не вызывает сомнений. Знаменитость неоднократно рассказывала, что бывший муж распускал руки.

Недавно пришло время обсудить актуальную для многих тему. Известная российская телеведущая, сваха и писательница Роза Сябитова в своем телеграм-канале высказала отношение к странному желанию современных женщин.

"Я часто слышу от невест мысль о том, что если не выйду замуж, то рожу для себя", — написала звезда. Ее, как маму двоих детей, такая позиция не только удивляет, но даже в определенной степени обижает. Причем затаила она эту обиду не без оснований.

По мнению ведущей "Давай поженимся!", здоровая женщина рожает не для "кого-то" и не для себя, а из-за желания дать жизнь новому человеку. Как считает Роза Сябитова, мечта о том, что ребенок будет всегда рядом, является ошибкой.

Звезда шоу "Давай поженимся!" пояснила, что ребенок может вырасти совсем не таким, каким ожидала женщина: с другими взглядами на жизнь, с другим мировоззрением, с другим мышлением. Он может жить совсем иной жизнью, которая может не нравится матери.

Так, подобные рассуждения о "ребенке для себя" Сябитова назвала признаком незрелости. Сваха удивилась, кто же виноват в такой незрелой позиции женщин?

Ранее Дни.ру писали о курьезной ситуации, произошедшей в одном из выпусков программы "Давай поженимся!". Лариса Гузеева и ее соведущая Роза Сябитова вновь что-то не поделили.

6 ноября 2023, 18:05
Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

"Прожить невозможно": размер пенсии Шифрина, Сябитовой и других российских звезд

Ефим Шифрин. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Роза Сябитова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Доронина. Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com

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