Поцелуи со сцены: Гузеева пошла ва-банк с мужчиной у всех на виду

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Понедельник 6 ноября

18:11Поцелуи со сцены: Гузеева пошла ва-банк с мужчиной у всех на виду 18:05Рожу для себя: Сябитова из "Давай поженимся!" затаила обиду 17:13Отбитые наглухо: семья Собчак и Богомолова потрясла российский шоу-бизнес 16:18Звезда "6 кадров" Медведева пожаловалась, что ее сын забывает русский язык 15:43Не одинока: с кем сейчас разведенная Ирина Дубцова 15:21Народная артистка России Людмила Максакова попала в больницу после спектакля 14:35Цыганщина и безвкусица: Рудковскую отчитали после преображения 14:15"Наплевать и растереть": актер Никоненко высказался о приезде Пугачевой в Россию 13:10Сюрприз для россиян: новую Кристину Орбакайте вывели на публику 12:57Как страна без Татьяны Булановой? Певица объявила об уходе 11:58Все время смотрит: кому Лепс доверяет свой главный орган 11:29Актер Михайлов из фильма "Любовь и голуби" променял Москву на монастырь 10:57Он для меня на пьедестале: Гусева честно рассказала о Домогарове 08:06"Яркая и обворожительная": всего одна деталь изменила внешность Водонаевой 06:10Развелись, а долю не продает: как выкупить долю после развода? 04:06Миссия "Увлажнение": 6 бьюти-лайфхаков, чтобы пережить отопительный сезон 02:09Стресс и тревожность у школьников: причины, последствия и способы решения проблем 00:01Болтливый попугай нагло поцеловал черепаху – видео 22:02Почему не стоит заводить служебный роман: 4 причины 20:05Беременная жена Тарасова дала рецепт нежнейших пирожков 18:17Поздравление Богомолова в день рождения Собчак сочли странным – и вот почему 17:32Меладзе после развода с Брежневой вышел на одну сцену с новой фавориткой 17:21Галкин* показал фото с вновь прибывшей к нему Пугачевой: где они? 16:21Состояние 93-летнего Краско резко ухудшилось после смерти родного человека 15:15"Хотелось его ударить": бесцеремонный Шаляпин вывел из себя известного комика 14:39Ротару спешно избавляется от дома в Крыму: почему 13:59"Сумасшедший!": мужчина сразил Асмус самоотверженным поступком 13:18Пугачева преградила дорогу звезде 90-х из-за одной особенности: так его и забыли 12:31Уехала: пропавшую из поля зрения грузинку Гвердцители заметили на улице Алматы 11:42Транслировали на всю страну: на концерте SHAMAN'а вынесли "ядерный чемоданчик" 11:15Хотела замуж: Кудрявцева призналась в любви к 69-летнему артисту 08:07Потребовал еще больше? Почему Бабкина уволила фаворита из театра 06:06"Геологическое чудо": Высоцкая влюбилась в сибирскую достопримечательность 04:21Готовимся к межсезонным распродажам: как обновить гардероб и не разориться 02:06Что вы можете на самом деле? 3 способа раскрытия своего потенциала 00:03Примета всегда срабатывает: экстрасенс назвала признак скорого упокоения 22:15Рождены без любви: дети Пугачевой и Галкина* пошли разными дорогами 20:14Как Бузова: внезапно запевшие звезды российского шоу-бизнеса 18:09Готовится к концертам: зачем Пугачева на самом деле прилетела в Россию 17:49Муцениеце извинилась перед всей страной за жуткую выходку: Какой кошмар! 17:11"Допрыгалась!": Самбурская оттаскала за волосы звезду Comedy Woman 16:50Анонимность – миф: авторы скандального телеграм-канала признались во лжи 16:20"Этот город – мечта": Алена Водонаева собирает вещи и улетает из России 15:24SHAMAN трогательно поздравил россиян с Днем народного единства 14:14"Очень тяжело": дочь онкобольной Заворотнюк мучается от боли 13:34Видел один раз: Лепс объявил о существовании внебрачного ребенка 12:58Киркоров и Шуфутинский отдалились от простых людей: смотрим новый клип артистов 12:28"Уже все поумирали": пережившему трагедию Шаляпину приходится несладко 11:21Из замка уже уехала: куда собралась вернувшаяся Пугачева 10:25Редакция "Дни.ру" поздравляет читателей с Днем народного единства
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Поцелуи со сцены: Гузеева пошла ва-банк с мужчиной у всех на виду

Поцелуи со сцены: Гузеева пошла ва-банк с мужчиной у всех на виду
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На Первом канале показали неожиданную сцену. Известная в России актриса и телезвезда Лариса Гузеева не стесняется ни возраста, ни статуса замужней женщины.

У звезды советской кинокартины "Жестокий романс" за плечами два развода. Уже более 20 лет она состоит в браке с Игорем Бухаровым, которому россияне скорее сочувствуют, чем завидуют. В сильном характере вспыльчивой артистки публика даже не сомневается. На днях в эфире шоу "Перепой звезду" Лариса Гузеева будто бы забыла о клятве супружеской верности, пока сидела в жюри.

Выступление 30-летнего парикмахера Вагана Самвеляна в паре с Нонной Гришаевой тронуло до глубины души статную судью конкурса. Буквально после первых двух нот телеведущая Лариса Гузеева нажала на заветную кнопку, голосуя в пользу очаровательного мужчины.

Объясняя свое возбужденное поведение, в микрофон артистка заявила, что участник шоу пел для нее. "Так это вам были поцелуи тогда со сцены?" — удивилась сидящая рядом Надежда Михалкова, подначивая звездную пенсионерку.

"Это он Нонну за ручку держит, а глазами-то меня так и ест! Ты посмотри на него!" — пошла ва-банк с мужчиной Лариса Гузеева. Видимо, штамп в паспорте не стал преградой для назойливого флирта у всех на виду.

Сцену показали на Первом канале. Возможно, смелой артистке придется объясняться перед супругом. Наверняка Лариса Гузеева, будучи звездой шоу "Давай поженимся!", знает: для крепкого брака любимый муж должен чувствовать себя единственным и неповторимым.

6 ноября 2023, 18:11
Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Первый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гузеева пришла на премьеру в коротком платье

Актриса Мария Гузеева.
Актриса Аглая Тарасова.
Композитор Игорь Крутой.
Актриса Таисия Вилкова.
Актриса Светлана Ходченкова.
Актриса Екатерина Вилкова.
Аркадий Укупник с семьей.
Актриса Татьяна Лютаева.
Актер Алексей Кравченко.
Актер Владимир Яглыч.
Актриса Нина Курпякова.
Режиссер Ренат Давлетьяров с женой, певицей Женей Малаховой.
Актриса и модель Ирина Антоненко.
Актриса Рената Пиотровски.
Актриса Алена Чехова.
Актер Дмитрий Власкин.
Актер Федор Бондарчук.
Режиссер картины Александр Войтинский.

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