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Понедельник 6 ноября

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Народная артистка России Людмила Максакова попала в больницу после спектакля

Народная артистка России Людмила Максакова попала в больницу после спектакля
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Народная артистка России Людмила Максакова была госпитолизирована с ушибом головы.

82-летняя Людмила Максакова – актриса московского театра им. Вахтангова, звезда кинолент "Анна Каренина", "Летучая мышь", а также многих других прекрасных фильмов и сериалов.

5 ноября знаменитая актриса была в срочном порядке госпитализирована с ушибом головы, пишет телеканал "360". Артистка упала со сцены и получила травму сразу же после того, как выступила на театральной сцене. В постановке "Царь Эдип" у Людмилы Максаковой одна из главных ролей.

Как сообщил директор театра Кирилл Крок, Людмила Васильевна получила необходимую помощь, все нормализовалось и актриса собралась к себе домой.

Напомним, что в настоящее время Максакова проживает со своими внуками, в то время как ее дочь, Мария Максакова (признана иноагентом), остается в Киеве.

Отношения между наследницей и ее звездной мамой были испорчены давно. Еще более натянутыми они стали после того, как дочь вышла замуж и сменила страну.

В 2021 году Мария Максакова (признана иноагентом) приезжала в Россию и мечтала наладить отношения с матерью, однако ее попытки не увенчались успехом. В СМИ сообщали, что Людмила Максакова не захотела мириться.


6 ноября 2023, 15:21
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
РИА Новости✓ Надежный источник

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Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов

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