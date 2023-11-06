"Наплевать и растереть": актер Никоненко высказался о приезде Пугачевой в Россию

Актер и режиссер Сергей Никоненко удивил своими резкими высказываниями в адрес покинувшей родину Пугачевой.

Далеко не всех знаменитостей порадовало возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Например, известный актер Сергей Никоненко прокомментировал визит Примадонны очень резко.

Никоненко заявил, что забыл об артистке, видеть и слышать ее не хочет. Актер добавил, что до Аллы Пугачевой ему нет никакого дела. "Наплевать и растереть", – такие слова он произнес, беседуя с журналистами.

82-летний артист всегда был патриотически настроен. Он разделяет идеи высокопоставленных лиц России и, помимо этого, активно выражает свое недовольство по отношению к покинувшим родину звездным личностям.

Так, например, Сергей Петрович был крайне возмущен антироссийскими высказываниями Максима Галкина (признан иноагентом). Однажды он даже иронично поиздевался над мужем Аллы Пугачевой в словесной форме.

Телеканал "360" уточняет, что Алла Пугачева не стала задерживаться в России надолго — отправилась в Латвию. Согласно предположению Сергея Никоненко, в скором времени многие покинувшие родину знаменитости соберутся обратно, так как их карьера вряд ли будет процветать в других странах. Артист считает, что публика, вероятно, примет вернувшихся.

Недавно Дни.ру писали о том, что Алла Пугачева активно готовится к выступлениям на новогодних корпоративах, а также собирается осуществить некоторые другие творческие проекты.