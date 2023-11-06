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Понедельник 6 ноября

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Все время смотрит: кому Лепс доверяет свой главный орган

Все время смотрит: кому Лепс доверяет свой главный орган
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Григорий Лепс поучаствовал в праздничном мероприятии с широким размахом. В разгар торжества он выдал свои секреты.

Знаменитый исполнитель Григорий Лепс стал участником гала-концерта, организованного в честь столетия великого композитора Исаака Шварца в Кремле. По окончании творческого вечера артист побеседовал с журналистами и честно рассказал о том, без чего не может обходиться на гастролях.

Артист, будучи очень востребованным поп-исполнителем, безусловно, часто бывает в гастрольных турах, тем не менее, он признался, что его райдерский список достаточно скромный. Так, главным для Григория Лепса является музыка, звук. Певец отметил, что для даже не так важен свет, как важен именно звук. По его мнению, люди, посещающие концерт и не имеющие музыкального образования, не скажут, что звук был плохим, но останутся недовольными концертом в целом и в следующий раз могут не прийти. Допустить этого артист не может.

Также Лепс добавил, что на гастролях его всегда сопровождает врач, который следит за состоянием его здоровья. Специалист все время смотрит за главным органом звезды эстрады — проверяет горло.

Ранее Дни.ру писали о других откровенных заявлениях Григория Лепса. Недавно артист сообщил, что у него есть внебрачный сын.

6 ноября 2023, 11:58
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
5-tv.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

За защитников Отечества: кто из российских звезд оказался настоящим патриотом

SHAMAN. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Григорий Лепс. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Николай Расторгуев. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Александр Маршал. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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