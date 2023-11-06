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Актер Михайлов из фильма "Любовь и голуби" променял Москву на монастырь

Актер Михайлов из фильма "Любовь и голуби" променял Москву на монастырь
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Стало известно о жизни звезды фильма "Любовь и голуби". Знаменитый актер Александр Михайлов рассказал о своем мировоззрении.

Советский кинематограф подарил народу немало удивительных фильмов, которые народ до сих пор сердечно любит и помнит наизусть как дважды два. Среди самых впечатляющих картин поражает глубиной замысла и душевностью "Любовь и голуби", где сыграли семейную пару Нина Дорошина и Александр Михайлов.

Артист, исполнивший роль Василия Кузякина в лирической комедии, на днях отметил день рождения. Ему исполнилось 78 лет. Журналисты поговорили с ним о важных вопросах, с которыми рано или поздно сталкивается каждый человек на долгом жизненном пути.

Стало известно, что звезда фильма "Любовь и голуби" душой и сердцем прикипела к малой родине — поселку Цугольский дацан в Забайкальском крае, который назван в честь одноименного буддийского монастыря. Александр Михайлов появился на свет в маленькой пристройке священнослужителей при храме, который считается особенным местом силы России.

Как передает телеканал "360", после выхода фильма "Любовь и голуби" актер получил широкую узнаваемость и ему надолго хватило народной любви. Фактически артист стал легендой кино СССР, получив массу возможностей и соблазнов.

Однако Александр Михайлов ничуть не зазнался, а в беседе с журналистами и вовсе променял Москву на монастырь. Кумир россиян заявил, что "так и не стал москвичом", а малая родина с буддийским дацаном для него стоит особняком. "Она на всю жизнь со мной", — объявил актер фильма "Любовь и голуби" Александр Михайлов.

6 ноября 2023, 11:29
Кадр из фильма "Любовь и голуби". Youtube/Киноконцерн "Мосфильм"
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Какой запомнилась звезда фильма "Любовь и голуби" Нина Дорошина

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