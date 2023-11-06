Он для меня на пьедестале: Гусева честно рассказала о Домогарове

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Понедельник 6 ноября

11:29Актер Михайлов из фильма "Любовь и голуби" променял Москву на монастырь 10:57Он для меня на пьедестале: Гусева честно рассказала о Домогарове 08:06"Яркая и обворожительная": всего одна деталь изменила внешность Водонаевой 06:10Развелись, а долю не продает: как выкупить долю после развода? 04:06Миссия "Увлажнение": 6 бьюти-лайфхаков, чтобы пережить отопительный сезон 02:09Стресс и тревожность у школьников: причины, последствия и способы решения проблем 00:01Болтливый попугай нагло поцеловал черепаху – видео 22:02Почему не стоит заводить служебный роман: 4 причины 20:05Беременная жена Тарасова дала рецепт нежнейших пирожков 18:17Поздравление Богомолова в день рождения Собчак сочли странным – и вот почему 17:32Меладзе после развода с Брежневой вышел на одну сцену с новой фавориткой 17:21Галкин* показал фото с вновь прибывшей к нему Пугачевой: где они? 16:21Состояние 93-летнего Краско резко ухудшилось после смерти родного человека 15:15"Хотелось его ударить": бесцеремонный Шаляпин вывел из себя известного комика 14:39Ротару спешно избавляется от дома в Крыму: почему 13:59"Сумасшедший!": мужчина сразил Асмус самоотверженным поступком 13:18Пугачева преградила дорогу звезде 90-х из-за одной особенности: так его и забыли 12:31Уехала: пропавшую из поля зрения грузинку Гвердцители заметили на улице Алматы 11:42Транслировали на всю страну: на концерте SHAMAN'а вынесли "ядерный чемоданчик" 11:15Хотела замуж: Кудрявцева призналась в любви к 69-летнему артисту 08:07Потребовал еще больше? Почему Бабкина уволила фаворита из театра 06:06"Геологическое чудо": Высоцкая влюбилась в сибирскую достопримечательность 04:21Готовимся к межсезонным распродажам: как обновить гардероб и не разориться 02:06Что вы можете на самом деле? 3 способа раскрытия своего потенциала 00:03Примета всегда срабатывает: экстрасенс назвала признак скорого упокоения 22:15Рождены без любви: дети Пугачевой и Галкина* пошли разными дорогами 20:14Как Бузова: внезапно запевшие звезды российского шоу-бизнеса 18:09Готовится к концертам: зачем Пугачева на самом деле прилетела в Россию 17:49Муцениеце извинилась перед всей страной за жуткую выходку: Какой кошмар! 17:11"Допрыгалась!": Самбурская оттаскала за волосы звезду Comedy Woman 16:50Анонимность – миф: авторы скандального телеграм-канала признались во лжи 16:20"Этот город – мечта": Алена Водонаева собирает вещи и улетает из России 15:24SHAMAN трогательно поздравил россиян с Днем народного единства 14:14"Очень тяжело": дочь онкобольной Заворотнюк мучается от боли 13:34Видел один раз: Лепс объявил о существовании внебрачного ребенка 12:58Киркоров и Шуфутинский отдалились от простых людей: смотрим новый клип артистов 12:28"Уже все поумирали": пережившему трагедию Шаляпину приходится несладко 11:21Из замка уже уехала: куда собралась вернувшаяся Пугачева 10:25Редакция "Дни.ру" поздравляет читателей с Днем народного единства 08:00Психолог рассказала о трудностях в учебе у детей с гиперактивностью 06:41Удовольствие без переплат: когда выгоднее всего покупать подарки к Новому году? 04:35Психолог призвала людей провести ноябрьские праздники с максимальной пользой 02:41Туристы из Китая стали лидерами по числу поездок в Россию 00:23Исследование: большинство россиян считают себя добрыми людьми 23:03Косметолог назвала методы борьбы с отечностью лица: записывайте 22:00"Очень вкусно!": Семенович села на жесткую диету и дала ценный совет 21:02Дела плохи: вранье Пугачевой и ее мужа-иноагента возмутило особым цинизмом 20:42Переживает утрату: раскрыта причина необычного увлечения Розенбаума 20:21"Где бы я был?": Певцов назвал изменившего его жизнь человека 19:40Пугачева может поплатиться за скандальные высказывания о русских: подробности
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Он для меня на пьедестале: Гусева честно рассказала о Домогарове

Он для меня на пьедестале: Гусева честно рассказала о Домогарове
247

Екатерина Гусева стала участницей гала-вечера, посвященного столетию композитора Исаака Шварца. Там она призналась, что Александр Домогаров для нее особенный.

На днях в Кремле состоялся гала-концерт, организованный в честь столетия легендарного композитора Исаака Шварца. Участниками творческого вечера стали актрисы Екатерина Гусева и актер Александр Домогаров. В беседе с корреспондентом Пятого канала популярная актриса поблагодарила Домогарова за участие в концерте и сказала все, что о нем думает.

Артисты спели дуэтом. Гусева не смогла не отметить музыкальных способностей коллеги. Актриса уточнила, что у Домогарова имеется музыкальное образование по классу фортепиано. Она также добавила, что несмотря на то, что в настоящее время актер редко играет на инструменте, он прекрасно им владеет, и его музыкальные навыки очень помогают ему в актерском мастерстве.

Екатерина не упустила возможности выразить свое уважение к таланту актера. Она призналась, что считает Александра Домогарова великим актером, который всегда предельно честен и не фальшивит ни в одном слове. Коллега по ремеслу отметила, что для нее он на пьедестале, ему нет равных.

При этом сам Домогаров чувствовал себя несколько неловко, слушая хвалебную речь Екатерины Гусевой. Он даже пытался вырвать у нее микрофон.

6 ноября 2023, 10:57
Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
5-tv.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Триумф Екатерины Гусевой

Триумфатором Дня мюзикла стала звезда "Анны Карениной" Екатерина Гусева.
Голосистая актриса, получившая множество подарков от организаторов и именной торт, была счастлива удостоиться столь лестного звания.
"Одна из самых дорогих вещей, что есть у артистов – это любовь публики, зрителей, ведь именно для них мы работаем!" – с восторгом сказала Екатерина Гусева.
Теона Дольникова в процессе голосования.
Праздник не смог пропустить даже Алексей Секирин, разбивший в ДТП лоб и травмировавший руку. Актера сопровождала жена.
"Я очень люблю День мюзикла, как и сам жанр мюзикла. Не могу пропустить это событие!" – заявил Аркадий Укупник.
"Я очень уважительно и тепло отношусь к основателям этого праздника, и я пришел поддержать их – одних из столпов движения жанра мюзикла!" – сообщил Валерий Сюткин.
Звезда мюзикла "Анна Каренина" Валерия Ланская.
Алекей Франдетти.
Игорь Балалаев и Екатерина Гусева.
Наталия Быстрова.
"Легенда мюзикла" Роман Игнатьев.
Сергей Ли и Екатерина Гусева.
Артисты самых популярных мюзиклов.
Теона Дольникова и Ирина Медведева.

По теме

Семейные тайны Екатерины Гусевой обнародовали на всю страну

Вся страна обсуждает: Гусева потерпела полнейшее фиаско

Екатерина Константиновна Гусева

Екатерина Константиновна Гусева актриса театра и кино

 Александр Юрьевич Домогаров

Александр Юрьевич Домогаров актер театра и кино

Актер Михайлов из фильма "Любовь и голуби" променял Москву на монастырь

Актер Михайлов из фильма "Любовь и голуби" променял Москву на монастырь
Стало известно о жизни звезды фильма "Любовь и голуби". Знаменитый актер Александр Михайлов рассказал о своем мировоззрении. Советский кинематограф подарил народу немало удивительных фильмов, которые народ до сих пор сердечно любит и помнит наизусть как дважды два.

"Яркая и обворожительная": всего одна деталь изменила внешность Водонаевой

"Яркая и обворожительная": всего одна деталь изменила внешность Водонаевой
Алена Водонаева теперь производит другое впечатление на своих поклонников. Что же помогло ей этого добиться? Бывшая участница проекта "Дом-2" Алена Водонаева заметно изменилась с тех времен, когда она ежедневно жила под прицелом видеокамер.

Беременная жена Тарасова дала рецепт нежнейших пирожков

Беременная жена Тарасова дала рецепт нежнейших пирожков
В ожидании четвертого ребенка Анастасия Костенко балует мужа вкусной выпечкой. Что может быть лучше вкусных сытных пирожков, которые готовит любимая женщина? Мастер спорта России, бывший защитник сборной РФ по футболу Дмитрий Тарасов катается как сыр в масле! Когда его супруга Анастасия Костенко дала этот рецепт поклонникам, народ оценил ее выдающиеся кулинарные способности.

Поздравление Богомолова в день рождения Собчак сочли странным – и вот почему

Поздравление Богомолова в день рождения Собчак сочли странным – и вот почему
Поздравление Константина Богомолова в адрес Ксении Собчак многих очень удивило. Сегодня, 5 ноября свой день рождения отмечает известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

Меладзе после развода с Брежневой вышел на одну сцену с новой фавориткой

Меладзе после развода с Брежневой вышел на одну сцену с новой фавориткой
Композитор и бывший муж Веры Брежневой Константин Меладзе объявился в Берлине. Слух о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе появился давно, но достоверно стало известно об этом только осенью.

Выбор читателей

04/11Сбт"Этот город – мечта": Алена Водонаева собирает вещи и улетает из России 04/11СбтРождены без любви: дети Пугачевой и Галкина* пошли разными дорогами 04/11СбтГотовится к концертам: зачем Пугачева на самом деле прилетела в Россию 05/11ВскПоздравление Богомолова в день рождения Собчак сочли странным – и вот почему 04/11СбтМуцениеце извинилась перед всей страной за жуткую выходку: Какой кошмар! 04/11Сбт"Допрыгалась!": Самбурская оттаскала за волосы звезду Comedy Woman