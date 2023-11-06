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Понедельник 6 ноября

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Гагарина, Чехова и другие: кто из российских звезд неожиданно подался в кино

Гагарина, Чехова и другие: кто из российских звезд неожиданно подался в кино
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Творческие люди нередко экспериментируют в работе и пытаются обратиться в новую для себя сферу – у некоторых это даже прекрасно получается. Наше издание решило вспомнить российских селебрити, пожелавших стать звездами кинематографа.

Полина Гагарина

Полина Гагарина. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com

36-летняя девушка, как и многие нынешние звезды российской эстрады, начинала с "Фабрики звезд": она одержала убедительную победу во втором сезоне шоу Первого канала. Певица является признанным мастером своего дела и обладательницей очень сильного голоса, однако мало кто знает, что в 2010 году Полина Гагарина окончила Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе.

Артистку нет-нет, да и тянет сниматься — образование берет свое. Гагарина известна своей ролью в фильмах "Одной левой" и "Бывшие-3". Сейчас же певица снимается в новой кинокартине под названием "Летучий корабль". Музыкальный фильм Алексея Учителя, создаваемый по мотивам всем известного мультфильма, обещает стать хитом — его премьера запланирована на следующий год.

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова. Фото: © Anatoly Lomokhov/Global Look Press/globallookpress.com

В свое время звезда телеканала ТНТ прославилась как ведущая авторской программы "Секс с Анфисой Чеховой". Рассказывая неординарные истории на интимную тему, обладательница выдающейся груди надолго стала секс-символом страны. Однако славы телеведущей для девушки явно было мало, и порой она заигрывает с кино.

Прямо сейчас журналистка постит на свою страницу в соцсети кадры со съемочной площадки — очевидно, что она просто живет киноискусством. Ранее Анфиса Чехова исполнила роли в таких фильмах как "Гитлер, капут!", "Моя любимая ведьма" и "Ржевский против Наполеона".

Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com

Телеведущий, который, к сожалению, уже больше года назад пропал с российских телеэкранов, всегда славился своим чувством юмора. Можно даже сказать, что Иван Ургант — один из немногих современных российских медийных лиц, которые, подобно своим советским коллегам, могут рассмешить одним лишь выражением лица.

Это качество позволило звезде выйти за рамки амплуа тележурналиста. У Ивана Урганта довольно богатая фильмография, несмотря на то, что в основном это камео. Все мы в курсе, что он является звездой серии традиционных новогодних российских комедий "Елки". Но Иван светился даже в "Улицах разбитых фонарей"! Кроме того, в прошлом году он снялся в музыкальной детской комедии "Приключения в стране мульти-пульти", которая, увы, не смогла увидеть свет.

Дима Билан

Дима Билан. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com

Звезда отечественной поп-сцены известен, прежде всего, своими трогательными песнями и репутацией сердцееда. Кроме того, Дима Билан исполнил мечту многих поклонников российской музыки и впервые в истории выиграл конкурс "Евровидение". Однако и этот певец решил попробовать себя в кино.

Помимо ролей-камео, коих он исполнил свыше десятка, у Димы Билана есть и полноценные роли: например, он сыграл Гурда в фильме "Королевство кривых зеркал". Кроме того, певец исполнил роли в таких фильмах, как "Звездные каникулы", "Золотой ключик" и "Театр абсурда".

Юлия Паршута

Юлия Паршута. Фото: © Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com

Девушка всегда отличалась разносторонностью своих талантов. Будучи выпускницей филологического факультета РУДН, она находила время для игры в КВН, а также работала журналисткой регионального телевидения. Сейчас Юлия является певицей и звездой шоу "Фабрика звезд" — однако еще в начале карьеры они начала пробовать себя в кино.

Например, Юлия Паршута снялась в нескольких номерах успешного скетч-шоу канала СТС "Даешь молодежь!". В 2013 году же певице удалось получить профильное образование в школе драмы Сидакова, в результате она получила роли в таких картинах, как "Полцарства за любовь" и "Бармен". Позже Юлия снялась в нашумевшей картине "Текст" с Кристиной Асмус и фильме "Майор Гром. Чумной Доктор".

6 ноября 2023, 20:11
Фото: кадр из фильма ''Одной левой'' (2015)
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Заслуживают восхищения: 10 российских звезд шоу-бизнеса с безупречной репутацией

Николай Дроздов. Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Немоляева. АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зара. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Винокур. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дмитрий Маликов. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лев Лещенко. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Константин Хабенский. Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светлана Ходченкова. Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алиса Фрейндлих. Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Олег Басилашвили. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com

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