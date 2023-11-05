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Воскресенье 5 ноября

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Поздравление Богомолова в день рождения Собчак сочли странным – и вот почему

Поздравление Богомолова в день рождения Собчак сочли странным – и вот почему
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Поздравление Константина Богомолова в адрес Ксении Собчак многих очень удивило.

Сегодня, 5 ноября свой день рождения отмечает известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Знаменитости исполнилось 42 года.

Ксения Собчак принимает многочисленные поздравления от родных, знакомых, коллег. Но, без сомнения, самым долгожданным для звезды является поздравление супруга, режиссера Константина Богомолова.

В новой публикации в популярной социальной сети режиссер назвал жену кусачим и ранимым Скорпионом, самым воинственным и одновременно беззащитным. В очередной раз он объявил о любви к журналистке. "Счастливая, прекрасная", – написал Богомолов.

Однако некоторые сочли его поздравление довольно странным. Интернет-пользователи обратили внимание, что Богомолов опубликовал неудачное фото Ксении. Платье, в котором мы видим журналистку на снимке, выделяет некоторые недостатки ее фигуры и превращают ее "из скорпиона в колбаску", – так прокомментировала публика образ Собчак.

Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов уже давно вместе. 13 сентября 2019 года они сыграли свадьбу. Совместных детей у супругов нет. Однако, Ксения воспитывает 7-летнего сына Платона, рожденного в браке актером Максимом Виторганом.

5 ноября 2023, 18:17
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Telegram / @iamhronik✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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