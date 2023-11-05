Поздравление Богомолова в день рождения Собчак сочли странным – и вот почему

Поздравление Константина Богомолова в адрес Ксении Собчак многих очень удивило.

Сегодня, 5 ноября свой день рождения отмечает известная российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Знаменитости исполнилось 42 года.

Ксения Собчак принимает многочисленные поздравления от родных, знакомых, коллег. Но, без сомнения, самым долгожданным для звезды является поздравление супруга, режиссера Константина Богомолова.

В новой публикации в популярной социальной сети режиссер назвал жену кусачим и ранимым Скорпионом, самым воинственным и одновременно беззащитным. В очередной раз он объявил о любви к журналистке. "Счастливая, прекрасная", – написал Богомолов.

Однако некоторые сочли его поздравление довольно странным. Интернет-пользователи обратили внимание, что Богомолов опубликовал неудачное фото Ксении. Платье, в котором мы видим журналистку на снимке, выделяет некоторые недостатки ее фигуры и превращают ее "из скорпиона в колбаску", – так прокомментировала публика образ Собчак.

Напомним, что Ксения Собчак и Константин Богомолов уже давно вместе. 13 сентября 2019 года они сыграли свадьбу. Совместных детей у супругов нет. Однако, Ксения воспитывает 7-летнего сына Платона, рожденного в браке актером Максимом Виторганом.