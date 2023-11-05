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Воскресенье 5 ноября

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Меладзе после развода с Брежневой вышел на одну сцену с новой фавориткой

Меладзе после развода с Брежневой вышел на одну сцену с новой фавориткой
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Композитор и бывший муж Веры Брежневой Константин Меладзе объявился в Берлине.

Слух о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе появился давно, но достоверно стало известно об этом только осенью. Певица сама подтвердила случившееся, поделившись последними новостями. Бывший муж артистки в свою очередь никак не комментировал разрыв.

Сегодня Константин Меладзе уделяет много времени своей новой фаворитке – 22-летней певице Софии Тарасовой. Говорят, теперь она является избранницей композитора, но подтверждения этим слухам никакого нет. Но нельзя не заметить, как продюсер сияет рядом с молодой красоткой.

Накануне Константин Меладзе появился на концерте своего брата Валерия Меладзе в Берлине. Композитор вышел на сцену, чтобы искупаться в овациях. Рядом стояла София Тарасова, которая во время концерта исполнила вместе с Валерием песню "Притяжения больше нет".

Тем временем Вера Брежнева нашла себе новую работу. Она решила заработать на "марафоне трансформации". То есть теперь певица проводит курсы. Стремление артистки попробовать себя на новом поприще публика объясняет неудачей в певческой карьере, что не лишено смысла. Количество прослушиваний новых композиций Веры никак не соизмеримо с ранними показателями, когда певица выпускала хит за хитом, но время сотрудничества с Константином Меладзе завершилось....

5 ноября 2023, 17:32
Валерий Меладзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Viktor Chernov / Russian Look / www.globallookpress.com

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