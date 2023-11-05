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Воскресенье 5 ноября

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Состояние 93-летнего Краско резко ухудшилось после смерти родного человека

Состояние 93-летнего Краско резко ухудшилось после смерти родного человека
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Ивану Краско стало плохо прямо на людях.

Недавно народный артист России Иван Краско отметил день рождения. Актеру исполнилось 93 года. Однако в столь почтенном возрасте он не сидит дома, а старается выходить в люди. Впрочем, недавнее мероприятие он пропустить не мог.

5 ноября Иван Краско посетил церемонию прощания с великим деятелем искусства, дирижером Юрием Темиркановым, который умер 2 ноября на 85 году жизни. Для Ивана Ивановича он был близким человеком, они дружили всю жизнь. Знаменитый актер признался, что "потерял родного человека".

Однако на мероприятии Иван Краско внезапно почувствовал себя плохо. Его состояние резко ухудшилось после подъема по лестнице. Артист стал задыхаться, но присутствующие на церемонии помогли ему прийти в чувство: посадили на стул и предложили воду.

93-летний Иван Иванович уже давно начал сталкиваться с проблемами в здоровье. В 2021 году артист переболел ковидом. Потом получал терапию в связи с отслоением сетчатки глаза. А совсем недавно он перенес инсульт.

Иван Краско старается поддерживать себя в хорошей форме. В быту ему помогают сыновья Иван и Федор, а также 28-летняя помощница Даша. Об этом ранее писали "Дни.ру".

5 ноября 2023, 16:21
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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