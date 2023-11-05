Ротару спешно избавляется от дома в Крыму: почему

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Воскресенье 5 ноября

15:15"Хотелось его ударить": бесцеремонный Шаляпин вывел из себя известного комика 14:39Ротару спешно избавляется от дома в Крыму: почему 13:59"Сумасшедший!": мужчина сразил Асмус самоотверженным поступком 13:18Пугачева преградила дорогу звезде 90-х из-за одной особенности: так его и забыли 12:31Уехала: пропавшую из поля зрения грузинку Гвердцители заметили на улице Алматы 11:42Транслировали на всю страну: на концерте SHAMAN'а вынесли "ядерный чемоданчик" 11:15Хотела замуж: Кудрявцева призналась в любви к 69-летнему артисту 08:07Потребовал еще больше? Почему Бабкина уволила фаворита из театра 06:06"Геологическое чудо": Высоцкая влюбилась в сибирскую достопримечательность 04:21Готовимся к межсезонным распродажам: как обновить гардероб и не разориться 02:06Что вы можете на самом деле? 3 способа раскрытия своего потенциала 00:03Примета всегда срабатывает: экстрасенс назвала признак скорого упокоения 22:15Рождены без любви: дети Пугачевой и Галкина* пошли разными дорогами 20:14Как Бузова: внезапно запевшие звезды российского шоу-бизнеса 18:09Готовится к концертам: зачем Пугачева на самом деле прилетела в Россию 17:49Муцениеце извинилась перед всей страной за жуткую выходку: Какой кошмар! 17:11"Допрыгалась!": Самбурская оттаскала за волосы звезду Comedy Woman 16:50Анонимность – миф: авторы скандального телеграм-канала признались во лжи 16:20"Этот город – мечта": Алена Водонаева собирает вещи и улетает из России 15:24SHAMAN трогательно поздравил россиян с Днем народного единства 14:14"Очень тяжело": дочь онкобольной Заворотнюк мучается от боли 13:34Видел один раз: Лепс объявил о существовании внебрачного ребенка 12:58Киркоров и Шуфутинский отдалились от простых людей: смотрим новый клип артистов 12:28"Уже все поумирали": пережившему трагедию Шаляпину приходится несладко 11:21Из замка уже уехала: куда собралась вернувшаяся Пугачева 10:25Редакция "Дни.ру" поздравляет читателей с Днем народного единства 08:00Психолог рассказала о трудностях в учебе у детей с гиперактивностью 06:41Удовольствие без переплат: когда выгоднее всего покупать подарки к Новому году? 04:35Психолог призвала людей провести ноябрьские праздники с максимальной пользой 02:41Туристы из Китая стали лидерами по числу поездок в Россию 00:23Исследование: большинство россиян считают себя добрыми людьми 23:03Косметолог назвала методы борьбы с отечностью лица: записывайте 22:00"Очень вкусно!": Семенович села на жесткую диету и дала ценный совет 21:02Дела плохи: вранье Пугачевой и ее мужа-иноагента возмутило особым цинизмом 20:42Переживает утрату: раскрыта причина необычного увлечения Розенбаума 20:21"Где бы я был?": Певцов назвал изменившего его жизнь человека 19:40Пугачева может поплатиться за скандальные высказывания о русских: подробности 18:59"Соль земли русской": раскрыты главные секреты успеха Шатунова 18:18Почему собравшая вещи жена Николаева улетела из России: озвучена причина 17:39Опустился на самое дно: вот чем занимается покинувший Россию актер Смольянинов* 17:00"Хочет жить в нем": Пугачевой назвали невыполнимое условие для возвращения замка 16:13Похож на Бойко: Порошина всей стране впервые показала подросшего сына 15:45Это отвратительно! Филипп Киркоров отведал за границей мерзкое блюдо 14:58Названа цель возвращения Пугачевой в Россию 14:18Резник эмоционально отреагировал на возвращение Пугачевой 14:11"Хочу – даю, не хочу – не даю": Лада Дэнс сделала откровенное заявление 13:33Анна Семенович рассказала о сложностях в общении с мамой 13:15Моложе на 28 лет: Максим Виторган вышел в свет с новой возлюбленной 12:31Ушла из жизни звезда сериалов "Глухарь" и "Улицы разбитых фонарей" 12:24Много кружева: Парень отреагировал на откровенный снимок Клавы Коки
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Ротару спешно избавляется от дома в Крыму: почему

Ротару спешно избавляется от дома в Крыму: почему
454

Недавно стало известно, что София Ротару снижает стоимость, спеша продать недвижимость в Крыму.

Певица София Ротару является владелицей гостиницы "Вилла София" в Крыму. Это уютный клубный отель, расположенный на одной из набережных в центре Ялты. Впрочем, "Виллу" могут национализировать и реализовать на торгах. Ротару это известно, поэтому в настоящее время знаменитость активно старается продать недвижимость, снижая стоимость.

Начиная с 2019 года отель Софии Ротару не принимает гостей. По официальной версии, он закрыт на реновацию, однако на самом деле причиной закрытия являются определенные юридические проблемы. Так, согласно документам "Вилла София" – не гостиница, а пятиэтажный дом, который на протяжении всего этого времени был выставлен на продажу за 25 миллионов евро.

По мнению риэлторов, София Ротару вовсе не хотела продавать отель, а просто делала вид, что избавляется от недвижимости в России. Так, она переписала гостиницу на сына и начала ее продавать. Однако артистка решила не афишировать продажу. При этом стоимость "Виллы" была завышена. Как считают специалисты по недвижимости, 2,5 миллиарда рублей – чуть ли не в три раза выше реальной цены за этот объект.

Интересовавшиеся гостиницей все-таки были. Тем не менее, купить ее дороже, чем за 890 миллионов, никто из них готов не оказался. Теперь же, когда пошел слух о возможной национализации данной недвижимости, потенциальных покупателей спешно обзванивают риэлторы певицы, предлагая торг.

Напомним, что София Ротару не появляется в России уже почти два года. По некоторым слухам, певица проживает в Италии. где приобрела недвижимость.

5 ноября 2023, 14:39
Фото: Alexander Keltik / Russian Look/ globallookpress.com
Telegram / @breakingmash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Покойные мужья заходят на "огонек": Ротару, Круг и другие вдовы с загадочными видениями

София Ротару. Фото: Grigirii Goryachev/ Russian Look/ globallookpress.com
Ирина Круг. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Лариса Рубальская. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Нелли Кобзон. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Ирина Турчинская. Фото: социальные сети.

По теме

С близкими: внучка Ротару подала сигнал о скором конце

Не София и не Ротару: как "хуторянка" долгие годы обманывала всю страну
София Ротару

София Ротару певица, актриса

"Хотелось его ударить": бесцеремонный Шаляпин вывел из себя известного комика

"Хотелось его ударить": бесцеремонный Шаляпин вывел из себя известного комика
Скандальный певец и шоумен Прохор Шаляпин успел испортить отношения со многими звездами шоу-бизнеса. Прохор Шаляпин, привыкший плести всяческие интриги и попадать в скандальные ситуации, не стал изменять себе и стал участником проекта "Звезды в Африке".

"Сумасшедший!": мужчина сразил Асмус самоотверженным поступком

"Сумасшедший!": мужчина сразил Асмус самоотверженным поступком
Актрису Кристину Асмус окружили на съемках заботой. Еще летом 35-летняя Кристина Асмус получила серьезную травму – повредила ногу, порвала несколько связок.

Пугачева преградила дорогу звезде 90-х из-за одной особенности: так его и забыли

Пугачева преградила дорогу звезде 90-х из-за одной особенности: так его и забыли
Не секрет, что в 90-е Алла Пугачева могла повлиять на карьеру не одного подающего большие надежды исполнителя. Так кому же Примадонна преградила путь? Многие исполнители обвиняют Примадонну в том, что именно она поспособствовала их вынужденному уходу с большой сцены.

Уехала: пропавшую из поля зрения грузинку Гвердцители заметили на улице Алматы

Уехала: пропавшую из поля зрения грузинку Гвердцители заметили на улице Алматы
В России Тамара Гвердцители в последний раз пела в апреле 2022 года – давала концерт в Иркутске. С тех пор о 61-летней народной артистке Грузии ни слуху, не духу. Она пропала из поля зрения – не появляется на ТВ, не выступает. А где она сегодня и чем занимается? Год назад, в октябре 2022-го, Тамара Гвердцители в Тбилиси похоронила мать Инну Кофман, которой шел 83-й год.

Транслировали на всю страну: на концерте SHAMAN'а вынесли "ядерный чемоданчик"

Транслировали на всю страну: на концерте SHAMAN'а вынесли "ядерный чемоданчик"
Певец SHAMAN на сцене нажал красную кнопку. Накануне SHAMAN преподнес поклонникам подарок: его шоу показали сразу по нескольким федеральным каналам.

Выбор читателей

03/11ПтнДела плохи: вранье Пугачевой и ее мужа-иноагента возмутило особым цинизмом 03/11ПтнПохож на Бойко: Порошина всей стране впервые показала подросшего сына 04/11Сбт"Этот город – мечта": Алена Водонаева собирает вещи и улетает из России 03/11Птн"Хочет жить в нем": Пугачевой назвали невыполнимое условие для возвращения замка 03/11ПтнПочему собравшая вещи жена Николаева улетела из России: озвучена причина 03/11Птн"Соль земли русской": раскрыты главные секреты успеха Шатунова