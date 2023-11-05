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Воскресенье 5 ноября

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"Сумасшедший!": мужчина сразил Асмус самоотверженным поступком

"Сумасшедший!": мужчина сразил Асмус самоотверженным поступком
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Актрису Кристину Асмус окружили на съемках заботой.

Еще летом 35-летняя Кристина Асмус получила серьезную травму – повредила ногу, порвала несколько связок. До сих пор артистка использует костыли, но без работы не сидит. В настоящий момент артистка снимается в мистическом триллере "Кинопленка №8", кадрами со съемок которого она периодически делится.

Врачи продолжают следить за состоянием Кристины Асмус даже во время ее работы. Например, накануне один из специалистов навестил артистку на съемочной площадке. Эксперт посоветовал артистке есть холодец, который, как известно, способствует укреплению суставов и связок.

И уже вскоре перед Кристиной Асмус стояло два контейнера с холодцом. Специально для артистки его приготовил исполнительный продюсер фильма Александр Новиков. Этим поступком мужчина сразил актрису. Она не ожидала такой гиперзаботы.

"Готовил несколько часов! Что ж ты творишь-то?! Сумасшедший! " – написала удивленная артистка.

Кристина Асмус пояснила, что из-за готовки холодца продюсер не спал перед ночной сменой. "Он не будет спать сутки!", – отметила актриса, после чего расхвалила вкуснейшее блюдо, которое раньше особо не любила.

5 ноября 2023, 13:59
Кристина Асмус. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
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