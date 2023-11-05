Беременная жена Тарасова дала рецепт нежнейших пирожков

Что может быть лучше вкусных сытных пирожков, которые готовит любимая женщина? Мастер спорта России, бывший защитник сборной РФ по футболу Дмитрий Тарасов катается как сыр в масле! Когда его супруга Анастасия Костенко дала этот рецепт поклонникам, народ оценил ее выдающиеся кулинарные способности.
Ингредиенты
Мука – 500 граммов,
Молоко тёплое – 300 мл,
Желтки – 2 штуки,
Масло сливочное растопленное – 50 граммов,
Дрожжи сухие – 7 граммов,
Соль – 1 чайная ложка,
Сахар – 2 чайные ложки.
Рецепт
Сначала нужно подогреть молоко, чтобы было теплое, добавить в него дрожжи, одну маленькую ложку сахара, а затем две столовые ложки муки. Анастасия Костенко все это перемешивает и оставляет в теплом месте, пока не появится "шапочка".
Затем жена Дмитрия Тарасова ждет 20-30 минут и выливает в емкость готовую опару — там предстоит месить тесто. Изысканная кулинарка добавляет масло, желтки и просеивает муку. Важный этап — посластить, посолить и перемешать состав. Анастасия Костенко отправляет готовое тесто в теплое место на час, а параллельно готовит начинку.
Ответственная стадия — слепить из теста 16-17 шариков, накрыть их и подождать еще 20 минут. Следом формируем пирожки, как велит рецепт — раскатываем шарики и начиняем. Они остаются на расстойке на 30 минут, отмечает Анастасия Костенко.
Ну а в финале, пока где-то облизывается мастер спорта Дмитрий Тарасов, его жена смешивает молоко с желтком, смазывает жидкой консистенцией пирожки и отправляет в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
"Нежнейшие пирожки, растворяются как сахарная вата", — считает беременная Анастасия Костенко и всем рекомендует этот рецепт.