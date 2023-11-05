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Воскресенье 5 ноября

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"Геологическое чудо": Высоцкая влюбилась в сибирскую достопримечательность

"Геологическое чудо": Высоцкая влюбилась в сибирскую достопримечательность
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Юлия Высоцкая поделилась местом, которое по-настоящему поразило ее.

Славу и известность популярной ведущей принесло ее кулинарное шоу. Она получила признание зрителей, благодаря своему профессионализму и интересным рецептам. Это делает ее передачу уникальной и привлекательной для широкой аудитории. Юлия Высоцкая является одной из самых обсуждаемых личностей в мире российского шоу-бизнеса.

В последнее время популярная телеведущая оказывается в самом центре различных скандалов. Недавно общественность принялась обсуждать фотографию, которую звезда опубликовала в своем микроблоге. На ней артистка подобрала себе необычный образ с высокими сапогами. Многие поклонники стали писать, что в ее возрасте уже стоит выбирать одежду поскромнее.

В любом случае, Юлия Высоцкая старается не принимать близко к сердцу критику, адресованную ей. Она активно занимается собой и своей любимой работе. На днях на своей странице в социальных сетях она опубликовала видео со своего последнего путешествия в Красноярск.

Так, Юлия Высоцкая влюбилась в сибирскую достопримечательность. Во время гастролей она посетила национальный парк "Красноярские Столбы". По рассказам звезды, там находятся вулканы, которые не взорвались.

"[Красноярские] Столбы – это геологическое чудо", – отметила Юлия Высоцкая.

Юлию Высоцкую потрясла местная природа. Она посоветовала всем, кто собирается в Красноярск, обязательно посетить данный заповедник, который, как отметила актриса, находится в непосредственной близости к городу. Мол, можно хоть каждый день нагуливать километры, дыша при этом свежим воздухом.

А еще во время путешествия Юлия Высоцкая узнала о конкуренции между Красноярском и Новосибирском. Мол, жители двух городов постоянно спорят, кто из них находится в столице Сибири.

Ранее "Дни.ру" писали, что оскорбленная Юлия Высоцкая ополчилась на россиян.

5 ноября 2023, 06:06
Юлия Высоцкая. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Ютуб-канал "Юлия Высоцкая"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

45-летняя Высоцкая выглядит как школьница

Недавно Юлия сыграла в картине своего мужа "Рай".
Они кажутся идеальной парой.
Юлия - автор нескольких кулинарных книг.
На светских мероприятиях Юлия всегда в центре внимания.
Высоцкая окружила мужем теплом и заботой.
От этого взгляда невозможно устоять!
Юлия прекрасна даже без косметики.
Высоцкой есть, чем похвастаться.
На спектаклях с Юлей всегда аншлаги.
Юля придумала проект "Едим дома".
Высоцкая - желанный гость на телевидении

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