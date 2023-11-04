Готовится к концертам: зачем Пугачева на самом деле прилетела в Россию

Алла Пугачева прилетела в Москву для урегулирования некоторых вопросов по работе. Примадонне предложили выступить на частной вечеринке в Дубае, пообещав гонорар в 350 тысяч евро.

Алла Пугачева на некоторое время вернулась в Россию, чтобы решить некоторые вопросы, связанные с творческой и рабочей деятельностью, а также чтобы навести порядок в документах и других "бумажных" делах.

В преддверии новогодних праздников традиционно растет спрос на частные концерты и выступления для обеспеченных людей. Так, Алле Пугачевой было сделано предложение спеть для обеспеченных соотечественников в Дубае. Звезде пообещали гонорар в 350 тысяч евро, что равняется 34 миллионам рублей. Для этого артистке необходимо будет отработать на сцене минимум полчаса. Для выступления Пугачевой нужны бэк-вокалисты, минусовка... Урегулированием этого вопроса знаменитость сейчас и занимается, будучи в Москве.

#{code147584}

Второй задачей, которая стоит перед Аллой Борисовной, являются творческие планы по выпуску новых песен. Так, за последние несколько лет у 74-летней исполнительницы собралось немалое количество купленных у талантливых авторов песен. Какие-то из них уже записаны, но еще не доведены до ума. А над какими-то артистка только собирается начать работу.

Что касается частных выступлений за границей, Пугачева эту информацию никак не комментирует. Однако, если верить слухам, сейчас Алла Пугачева копит на приобретение дорогой недвижимости в США для младших детей. Остальные члены ее большой семьи: Кристина Орбакайте с мужем и ребенком, а также внук Никита с женой, – недвижимостью обеспечены.