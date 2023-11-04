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Суббота 4 ноября

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"Допрыгалась!": Самбурская оттаскала за волосы звезду Comedy Woman

"Допрыгалась!": Самбурская оттаскала за волосы звезду Comedy Woman
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Дерзкая Настасья Самбурская выложила в Сеть странное видео.

Настасья Самбурская – одна из востребованных артисток в России. Звезда имеет армию поклонников, которые в ежедневном режиме следят за ее новыми публикациями в популярной социальной сети. Например, актриса часто делится кадрами с профессиональных фотосессий, которые вызывают восторг у публики.

Но сегодня Настасья Самбурская выложила довольно странное видео, которое, хочется надеяться, вскоре актриса объяснит. В кадре артистка тащит за волосы звезду шоу Comedy Woman Надежду Сысоеву. Обе девушки предстали в красных роскошных платьях, что может свидетельствовать о съемке нового проекта.

"Отпусти! А-а-а-а-а! Больно", – закричала Сысоева.

На инсценировку намекает сама Настасья Самбурская. Актриса написала "Допрыгалась!", а также добавила смеющийся смайлик. Действительно, что могли не поделить актрисы?

Ранее стало известно, что 36-летняя Настасья Самбурская не появится в новом сезоне сериала "Универ". Говорят, актрисе сделали предложение, но она отказалась от съемок. Об отсутствии артистки в продолжении полюбившейся миллионам истории ранее высказался Стас Ярушин. Его слова приводили "Дни.ру".

4 ноября 2023, 17:11
Настасья Самбурская. Фото: Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
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Фото: пресс-служба ММКФ
Фото: пресс-служба ММКФ
Фото: пресс-служба ММКФ
Фото: пресс-служба ММКФ
Фото: пресс-служба ММКФ
Фото: пресс-служба ММКФ

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