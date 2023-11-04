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Суббота 4 ноября

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Муцениеце извинилась перед всей страной за жуткую выходку: Какой кошмар!

Муцениеце извинилась перед всей страной за жуткую выходку: Какой кошмар!
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Актрисе Агате Муцениеце пришлось удалить вызвавшую столь много шума фотографию, опубликованную в соцсети, и извиниться перед аудиторией.

Экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце стала гостьей вечеринки, организованной в честь Хэллоуина. Для тематического мероприятия артисткой был придуман очень необычный образ. Муцениеце появилась на публике в наряде total black и с ярким драматическим макияжем. А в руках она держала куклу-младенца. Получилось очень мрачно и весьма пугающе. Впрочем, именно такую задачу и ставила перед собой актриса, выбирая образ для празднования Дня всех святых.

Вскоре в соцсетях на Агату Муцениеце посыпались обвинения подписчиков за жуткую выходку. По их мнению, знаменитость перестаралась с образом. Мол, непозволительно так наряжаться и делать такие снимки, когда каждый день в мире умирают маленькие дети.

Подобной реакции со стороны людей Агата точно не ожидала, в связи с чем быстро решила удалить снимок и извиниться перед аудиторией. Звезда решила извиниться перед всей страной, записав видеообращение. Она заявила, что абсолютно не хотела таким образом оскорбить ничьи чувства или посмеяться над чем-то. Также Муцениеце добавила, что в настоящее время общество находится на пике негатива и напряжения, и ей бы очень не хотелось стать причиной еще большей нелюбви друг к другу.

Агата Муцениеце пожелала всем больше добра, света и любви. Она также подчеркнула, что общество сейчас болеет, поэтому подобные вещи могут восприниматься слишком остро. "Какой кошмар, что все так вывернулось", — удивилась актриса.

4 ноября 2023, 17:49
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бузова, Барановская, Муцениеце: женщины, добившиеся популярности после развода

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com

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