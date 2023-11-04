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Суббота 4 ноября

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SHAMAN трогательно поздравил россиян с Днем народного единства

SHAMAN трогательно поздравил россиян с Днем народного единства
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Автор и исполнитель SHAMAN выступил на открытии выставки "Россия".

4 ноября, в День народного единства, на ВДНХ распахнула свои двери международная выставка-форум "Россия". В рамках открытия также прошел праздничный концерт, на котором выступил Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN.

Певец исполнил песни из своего репертуара, например, патриотическую композицию "Я русский", и гимн России. Вместе с SHAMAN'ом на одной сцене выступили и ребята из "Хора первых". Вместе с ними певец исполнил уже всем полюбившийся хит.

На выставке "Россия" демонстрируются различные достижения в науке, технологиях, культуре. Так, 89 регионов и множество крупных российских компаний сегодня открыли свои экспозиции. Каждый посетитель сможет по достоинству оценить достижения страны и взглянуть на ее будущее через призму настоящего и прошлого.

Выставка просуществует до 12 апреля 2024 года. Для гостей организовано 13 экскурсионных маршрутов и более 500 увлекательных мероприятий каждый день. Вход бесплатный. На отдельные мероприятия потребуется регистрация на сайте выставки.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что SHAMAN может войти в список самых высокооплачиваемых звезд, особенно на предновогодних корпоративах.

4 ноября 2023, 15:24
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
5-tv.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

31-летний русский патриот Shaman ранен во время концерта в Кремле

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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