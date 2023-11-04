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Киркоров и Шуфутинский отдалились от простых людей: смотрим новый клип артистов

Киркоров и Шуфутинский отдалились от простых людей: смотрим новый клип артистов
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Евгений Елисеев

Евгений Елисеев

 Журналист, обозреватель, фотограф

Филипп Киркоров и Михаил Шуфутинский спели гимн богачей.

Некоторые артисты, достигнув определенной высоты в карьере, начинают казаться недосягаемыми. Успех, достаток и состоятельность разительно влияет на их творчество. Так, Филипп Киркоров, который когда-то пел понятные всем песни о любви – о том, что действительно близко каждому – теперь прославляет шикарную жизнь.

Артист вместе с коллегой Михаилом Шуфутинским представил клип на песню "Жара Дубая". В новой композиции певцы поют о красивом отдыхе в ОАЭ: "Нам жара Дубая что-то шепчет, обнимая. Лед плавится и тает, как платина в хрустале…". При этом непонятно, почему клип решили снять в фотостудии, а не в Эмиратах на берегу Персидского залива. Уж наверняка артистам по карману организовать съемки в Дубае.

Тем не менее, Филипп Киркоров и Михаил Шуфутинский, выпустив такую песню, отдалились от простых людей, благодаря которым и прославились. Многие поклонники артистов далеки от Дубая во всех смыслах этого слова, а значит, песня вряд ли станет хитом.

Конечно, композиция придется по душе элитной тусовке Москвы, для которой Дубай стал родным местом из-за наличия там бизнеса и недвижимости. Немудрено, что многие звезды шоу-бизнеса уже вовсю рекламируют новую работу Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.

К слову, Филипп Киркоров не стал изменять своим традициям: он просто перепел песню другого исполнителя – Buscemi. В 2018-м была представлена композиция Luna Misteriosa, аранжировку которой российский артист позаимствовал для "Жары Дубая".

4 ноября 2023, 12:58
Михаил Шуфутинский и Филипп Киркоров. Фото: кадр YouTube / @kirkorovofficial
Дни.ру✓ Надежный источник

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Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Анна Асти. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com

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