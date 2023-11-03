Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Пятница 3 ноября

22:00"Очень вкусно!": Семенович села на жесткую диету и дала ценный совет 21:02Дела плохи: вранье Пугачевой и ее мужа-иноагента возмутило особым цинизмом 20:42Переживает утрату: раскрыта причина необычного увлечения Розенбаума 20:21"Где бы я был?": Певцов назвал изменившего его жизнь человека 19:40Пугачева может поплатиться за скандальные высказывания о русских: подробности 18:59"Соль земли русской": раскрыты главные секреты успеха Шатунова 18:18Почему собравшая вещи жена Николаева улетела из России: озвучена причина 17:39Опустился на самое дно: вот чем занимается покинувший Россию актер Смольянинов* 17:00"Хочет жить в нем": Пугачевой назвали невыполнимое условие для возвращения замка 16:13Похож на Бойко: Порошина всей стране впервые показала подросшего сына 15:45Это отвратительно! Филипп Киркоров отведал за границей мерзкое блюдо 14:58Названа цель возвращения Пугачевой в Россию 14:18Резник эмоционально отреагировал на возвращение Пугачевой 14:11"Хочу – даю, не хочу – не даю": Лада Дэнс сделала откровенное заявление 13:33Анна Семенович рассказала о сложностях в общении с мамой 13:15Моложе на 28 лет: Максим Виторган вышел в свет с новой возлюбленной 12:31Ушла из жизни звезда сериалов "Глухарь" и "Улицы разбитых фонарей" 12:24Много кружева: Парень отреагировал на откровенный снимок Клавы Коки 12:11Свадьбе быть? Появились подробности связи Бабкиной и Шаляпина 11:50SHAMAN и Татьяна Навка перестали скрывать свою связь 11:27Андрей Губин ответил на обвинения в воровстве популярной песни 11:20Ева Польна рассказала, как правильно любить "по-французски": А как без языка? 11:00У перекроившей себя Бони обнаружили еще одну проблему 10:58Добралась до Грязи: вернувшуюся Пугачеву заметили в родном доме 10:25С меня довольно: актриса Шпица выступила с заявлением 10:05Заворотнюк откровенно заговорила о тяжелой болезни: Очень болит в груди 09:55Актер Роберт Паттинсон готовится стать отцом 09:50Будь счастлива! Жена Юдашкина сняла траур 09:38Множество осложнений: хирург оценил новое лицо перекроившей себя Бони 09:20Добронравов рассказал о своей самой заветной детской мечте: Господь управил 09:05"Должна быть только у короля": Филипп Киркоров стал обладателем Примадонны 08:55Воробей раскрыла правду об отношениях с экс-мужем Бабкиной: Написала Жене ночью 08:00Россиянам рассказали о законном способе сэкономить на электричестве 06:38Офтальмолог призвала людей регулярно проверять зрение 04:10Исследование: россияне все чаще путешествуют большими компаниями 02:10В "Иронии судьбы" нашли загадочный киноляп: смотрите 00:20Обогнал Бритни Спирс: Мемуары Мэттью Перри после его смерти стали бестселлером 00:11Ложусь с этим и встаю: одержимость сбежавшего Милохина достигла апогея 22:51Из первых уст: вот каким стал Александр Ширвиндт 22:08Возвращение Примадонны: Пугачева оставила мужа ради России 21:27Это был тромб: в семье певицы Глюкозы умер малыш 20:10Балерина всея Руси Волочкова сорвалась на мат из-за любовника 19:10Семья страдает: Добронравов пошел наперекор жене 17:55Не успел: роковой исход разрушил планы Шатунова в России 17:15Лечение 91-летнего Киркорова прервал внезапный уход 16:41Вовремя и по любви: Серябкина учится быть сексуальной мамой 14:52"Ребята, чудовищно, остановитесь! Умоляю!": Фомин бросился с призывом к россиянам 14:48Валерию Меладзе пришлось срочно прервать концерт из-за происшествия 14:41Назван самый востребованный певец для новогодних корпоративов: сколько стоит его шоу? 14:12На привязи у жены? Получившего оплеуху Петрова прижали к ногтю
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Очень вкусно!": Семенович села на жесткую диету и дала ценный совет

"Очень вкусно!": Семенович села на жесткую диету и дала ценный совет
384

Анна Семенович снова будоражит своих поклонников. На этот раз звезда рассказала о своем новом меню.

Не успела Анна Семенович прилететь с отдыха, как тут же села на диету. Вероятно, бессонные ночи под луной и пищевые блаженства, о которых экс-солистка "Блестящих" рассказывала в своем аккаунте во время пребывания в Турции, дали о себе знать. И Анна честно решила дать бой системе "Все включено" – испытать на себе все прелести воздержания.

Анна Семенович села, как она сама говорит, на жесткую диету и дала ценный совет своим подписчикам. В меню артистки оказалась рисовая лапша и яйцо. Об этом она сняла видео и поспешила им поделиться в своем аккаунте в популярной социальной сети. Знаменитость заверила, что это именно тот набор продуктов, который может помочь следовать диете. Семенович показала, как вкушает приготовленные яства. Правда, радости на лице певицы было мало, но все же она добавила: "Очень вкусно!".


Однако диета Анны Семенович не может не вызывать сомнения. Эксперты утверждают, что нельзя слепо следовать рекомендациям разнообразных диет, в том числе и "звездных". Необходимо, прежде всего, ориентироваться на особенности своего организма и учитывать его состояние. Диетологи утверждают, что показатель, который необходимо учитывать в диете – это гликемический индекс продукта. У риса он очень высокий – около 80. Продукты с таким показателем, по словам специалистов, не принесут пользы людям, стремящимся похудеть, а также тем, у кого проблемы с уровнем сахара в крови.

Хотя рисовая лапша может иметь и другие показатели, потому что в ее состав могут входить дополнительные продукты. Об этом нам стоит спросить у Анны Семенович. Дорогая Анечка, расскажите, что из диетического в вашей рисовой лапше?


3 ноября 2023, 22:00
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Семенович и Королева: кто из российских звезд решил заморозить свои яйцеклетки

Анна Семенович. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Маша Малиновская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Анна Семенович рассказала о сложностях в общении с мамой

"Мечты сбываются": счастливая Семенович пакует чемоданы вместе с новым мужчиной
Анна Григорьевна Семенович

Анна Григорьевна Семенович певица, актриса

Дела плохи: вранье Пугачевой и ее мужа-иноагента возмутило особым цинизмом

Дела плохи: вранье Пугачевой и ее мужа-иноагента возмутило особым цинизмом
Алла Пугачева вернулась из обстреливаемого Палестиной Израиля в родные палестины. Правда, без пятого мужа-иноагента и без зачатых в пробирке двойняшек. И ее возвращение многих возмутило. Ведь оказалось, что певица всем врала все это время. Несколько недель назад похожую на Аллу Пугачеву с пятым мужем пару заметили в тель-авивском аэропорту имени Бен Гуриона.

Переживает утрату: раскрыта причина необычного увлечения Розенбаума

Переживает утрату: раскрыта причина необычного увлечения Розенбаума
Александр Розенбаум из-за перенесенной потери занялся коллекционированием. Зачем – выясняли "Дни.ру" в интервью с психологом. Неординарное увлечение народного артиста России Александра Розенбаума вызывает неподдельный интерес.

"Где бы я был?": Певцов назвал изменившего его жизнь человека

"Где бы я был?": Певцов назвал изменившего его жизнь человека
Дмитрий Певцов сделал заявление про главного человека в своей жизни. Именно этот человек для артиста – "спаситель". Народный артист России Дмитрий Певцов откровенно рассказал о том, какой человек изменил его судьбу.

Пугачева может поплатиться за скандальные высказывания о русских: подробности

Пугачева может поплатиться за скандальные высказывания о русских: подробности
Заявления Аллы Пугачевой народ не забыл и, кажется, не собирается ее прощать. В Генпрокуратуру РФ поступил не один запрос с призывом о проверке ранних высказываний Аллы Пугачевой, которые вызвали массу обсуждений, сообщает "Царьград".

"Соль земли русской": раскрыты главные секреты успеха Шатунова

"Соль земли русской": раскрыты главные секреты успеха Шатунова
Почему Юрий Шатунов все-таки "легенда"? Выяснял известный журналист. После концерта памяти Юрия Шатунова, который состоялся в "Крокус Сити Холл" 17 октября разгорелись споры вокруг высказываний Ларисы Долиной о месте Юрия Шатунова в музыкальной культуре страны.

Выбор читателей

02/11ЧтвПринц Гарри сделал сенсационное заявление о связи с Мэттью Перри 02/11ЧтвБледанс сообщила о долгожданном пополнении в семье: Снова сын 02/11ЧтвЛечение 91-летнего Киркорова прервал внезапный уход 02/11ЧтвМолодой ведущий: Макаров из "Маски" может заменить 81-летнего Маслякова в "КВН" 02/11Чтв"Она тоскует": подруга рассказала о рвении Пугачевой вернуться в Россию 02/11ЧтвВалерию Меладзе пришлось срочно прервать концерт из-за происшествия