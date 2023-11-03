"Очень вкусно!": Семенович села на жесткую диету и дала ценный совет

Анна Семенович снова будоражит своих поклонников. На этот раз звезда рассказала о своем новом меню.

Не успела Анна Семенович прилететь с отдыха, как тут же села на диету. Вероятно, бессонные ночи под луной и пищевые блаженства, о которых экс-солистка "Блестящих" рассказывала в своем аккаунте во время пребывания в Турции, дали о себе знать. И Анна честно решила дать бой системе "Все включено" – испытать на себе все прелести воздержания.

Анна Семенович села, как она сама говорит, на жесткую диету и дала ценный совет своим подписчикам. В меню артистки оказалась рисовая лапша и яйцо. Об этом она сняла видео и поспешила им поделиться в своем аккаунте в популярной социальной сети. Знаменитость заверила, что это именно тот набор продуктов, который может помочь следовать диете. Семенович показала, как вкушает приготовленные яства. Правда, радости на лице певицы было мало, но все же она добавила: "Очень вкусно!".

Однако диета Анны Семенович не может не вызывать сомнения. Эксперты утверждают, что нельзя слепо следовать рекомендациям разнообразных диет, в том числе и "звездных". Необходимо, прежде всего, ориентироваться на особенности своего организма и учитывать его состояние. Диетологи утверждают, что показатель, который необходимо учитывать в диете – это гликемический индекс продукта. У риса он очень высокий – около 80. Продукты с таким показателем, по словам специалистов, не принесут пользы людям, стремящимся похудеть, а также тем, у кого проблемы с уровнем сахара в крови.

Хотя рисовая лапша может иметь и другие показатели, потому что в ее состав могут входить дополнительные продукты. Об этом нам стоит спросить у Анны Семенович. Дорогая Анечка, расскажите, что из диетического в вашей рисовой лапше?



