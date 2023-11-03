Переживает утрату: раскрыта причина необычного увлечения Розенбаума

Александр Розенбаум из-за перенесенной потери занялся коллекционированием. Зачем – выясняли "Дни.ру" в интервью с психологом.

Неординарное увлечение народного артиста России Александра Розенбаума вызывает неподдельный интерес. В эксклюзивном интервью "Дни.ру" клинический психолог Марина Владыкина ответила на вопрос: с чем связано желание шансонье собирать коллекцию статуэток в форме собак?

Как всем известно, Александр Розенбаум очень трепетно относится к братьям нашим меньшим. У исполнителя долгое время жил пес по кличке Лаки. Бультерьер, как признавался артист, был настоящим другом и почти коллегой. Ведь Лаки ездил с Александром Яковлевичем даже на гастроли и всегда первым выбирал спальное место!

И вот однажды верного друга не стало. Почти 14 лет пес был для артиста словно первый ребенок. И, конечно же, есть вероятность, что Александру Розенбауму было сложно переживать это печальное событие. После ухода Лаки у певца появилось довольно интересное увлечение – он стал коллекционировать статуэтки белых бультерьеров.

Марина Владыкина объяснила, по какой причине артист увлекся подобным делом.:

"Для многих людей их домашний питомец является частью семьи и приносит им радость, удовольствие и уют. После их утраты, многие, естественно, проживают состояние горя. В таком случае, коллекционирование статуэток и других предметов, связанных с ним, может служить способом сохранить эмоциональную связь с животным, поддерживая чувство близости и память о нем. Коллекционирование может помочь в проживании утраты".

Также психолог добавила, что "статуэтки могут быть физической опорой и напоминанием о любви и заботе, которую хозяева ощущали к своему питомцу, что в свою очередь, будет приносить утешение и комфорт в период скорби."



"В целом, коллекционирование статуэток собак и других предметов после ухода питомцев связано с желанием сохранить связь, а также продолжить чувствовать его присутствие в своей жизни", – заключила эксперт.