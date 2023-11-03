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Пятница 3 ноября

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Пугачева может поплатиться за скандальные высказывания о русских: подробности

Пугачева может поплатиться за скандальные высказывания о русских: подробности
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Заявления Аллы Пугачевой народ не забыл и, кажется, не собирается ее прощать.

В Генпрокуратуру РФ поступил не один запрос с призывом о проверке ранних высказываний Аллы Пугачевой, которые вызвали массу обсуждений, сообщает "Царьград". В документах процитировали артистку, которая не раз демонстрировала истинное отношение к происходящим по сей день событиям.

В частности, генпрокурора Игоря Краснова просят обратить внимание на заявление Аллы Пугачевой о "холопах", ставших "рабами". Также авторы запросов не забыли упомянуть про просьбу артистки о включении ее в реестр иностранных агентов вслед за мужем, который, как и она, считает реализуемые Россией цели иллюзорными.

А еще Алле Пугачевой припомнили то, как она назвала своих критиков "продажными тварями" и "лицемерами", а также ее участие в фестивале Лаймы Вайкуле в поддержку ВСУ. Известно, что денежные средства, вырученные на мероприятии, были направлены украинским военным.

Таким образом, Алла Пугачева может поплатиться за скандальные высказывания. Напомним, что сейчас артистка находится в России. Она прилетела ради решения вопросов, связанных с документами. Ходит слух, что певица прибыла для завершения сделки о продаже недвижимости.

К слову, в Кремле уже отреагировали на возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что родные иностранных агентов могут прилетать в РФ, как и другие добропорядочные россияне. Слова представителя приводит сайт VSE42.RU.

3 ноября 2023, 19:40
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Царьград✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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