Похож на Бойко: Порошина всей стране впервые показала подросшего сына

Звезда российского сериала "Всегда говори "всегда" Мария Порошина долгое время не показывала своего единственного сына Андрея. Актриса бережет ребенка от посторонних глаз, ведь его появление на свет, по слухам, связано с неоднозначным событием в ее жизни: после 17 лет брака Мария Порошина развелась со своим вторым мужем Ильей Древновым, будучи беременной.
В программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым Мария Порошина всей стране впервые показала подросшего сына. Звезда российского кино разрешила разместить на весь экран фотографию мальчика. Маленький Андрюша запечатлен на снимке у футбольных ворот. Ребенок крепко стоит на ногах и, видимо, сосредоточен на игре. "Он маму защищает, сестру защищает", — добавила Мария к демонстрации фото.