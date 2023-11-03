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Пятница 3 ноября

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Это отвратительно! Филипп Киркоров отведал за границей мерзкое блюдо

Это отвратительно! Филипп Киркоров отведал за границей мерзкое блюдо
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Филипп Киркоров недавно побывал в Китае. Народный артист России признался, что употреблял в пищу необычный "деликатес".

56-летний советский и российский эстрадный певец, актер и композитор Филипп Киркоров накануне посетил презентацию нового клипа со своим участием. Молодая артистка Люся Чеботина сняла с поп-королем клип на свою новую песню "Псевдомодели".

На светской сходке Филипп Киркоров пообщался с журналистами и поделился впечатлениями о поездке в Китай. Народный артист рассказал, что одним из самых ярких воспоминаний стало употребление в пищу необычного, а для многих и мерзкого блюда – тараканов.

Корреспондентам стало интересно, какие же насекомые на вкус. Отвечая любопытным журналистам, поп-король сморщился и изобразил недовольную гримасу. Он дал понять, что это было отвратительно.

Кстати, на презентацию клипа Люси Чеботиной Филипп Киркоров пришел не с пустыми руками. Исполнитель хита "Цвет настроения синий" преподнес для молодой артистки сувениры из Китая – зонт из рисовой бумаги, а так же веер.

Ранее "Дни.ру" писали, что отец артиста, 91-летний Бедрос Киркоров, пожаловался на здоровье. Врачи посчитали, что пожилому мужчине требуется лечение. Правда, он сам отдал предпочтение нетрадиционным методам и покинул клинику спустя 17 дней. Поклонники надеются, что Филипп Киркоров окажет своему отцу должное внимание и окружит его родственной заботой.

3 ноября 2023, 15:45
Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
МК✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Киркоров и Ко: самопровозглашенные монархи российского шоу-бизнеса

Ирина Аллегрова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/wwww.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Анна Асти. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/wwww.globallookpress.com

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