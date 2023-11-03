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Названа цель возвращения Пугачевой в Россию

Названа цель возвращения Пугачевой в Россию
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Народная артистка вернулась на Родину. Стал известна цель возвращения Аллы Пугачевой.

Популярная артистка одна из самых известных и любимых певиц в России. Ее талант и харизма завораживают публику уже более полувека. Каждый новый альбом народной звезды становился хитом и побивал рекорды продаж. Алла Пугачева стала не только символом российской музыки, но и воплощением мечты о настоящей любви и успехе.

В прошлом году Алла Пугачева, как и многие ее коллеги по цеху, приняли решение уехать из родной страны. Причина отъезда известна каждому. Артистка переехала в Израиль вместе со своим супругом.

Как стало известно, вчера народная исполнительница вернулась в Россию. Как сообщает Царьград, артистка была замечена на въезде через пограничный пункт в Псковской области. А позже Алла Пугачева оказалась на Ленинградском вокзале в Москве. Правда, свою личность артистка тщательно скрывала платком.

Не только поклонники народной певицы, но и коллеги по цеху начали задаваться вопросом, зачем звезда приехала на Родину. Наконец названа предположительная цель возвращения Аллы Пугачевой в Россию. Как сообщает телеканал "360", артистка приехала, чтобы решить вопросы с недвижимостью. Слухи гласят, что певица решила либо что-то продать, либо подписать какие-то бумаги.

Ранее "Дни.ру" писали, что вернувшуюся Аллу Пугачеву заметили в родном доме.

3 ноября 2023, 14:58
Алла Пугачева. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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