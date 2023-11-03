Свадьбе быть? Появились подробности связи Бабкиной и Шаляпина

Ни для кого не секрет, что Надежда Бабкина и Прохор Шаляпин любят выбирать спутников жизни с большой разницей в возрасте. Артисты не имеют ничего против неравного брака.

73-летняя народная певица предпочитает парней помоложе, в то время как ее 39-летний коллега по сцене, наоборот, строит любовные отношения с женщинам гораздо старше себя. Журналисты издания "Страсти" пообщались с психологом Екатериной Корендясевой и пофантазировали на тему возможной романтической связи между артистами. Надежда Бабкина и Прохор Шаляпин, по мнению специалиста, могли бы стать гармоничной парой.

Эксперт раскрыла подробности отношений артистов, заявив, что Надежда Бабкина и Прохор Шаляпин по своей натуре оба являются лидерами, а общая творческая деятельность отлично бы их сплотила. Психолог считает, что эти отношения могли бы стать объектом внимания общественности. Многим поклонникам было бы интересно узнать о предстоящем браке звезд шоу-бизнеса.

Немаловажным фактом является и то, что артисты поддерживают хорошие отношения со своими бывшими избранниками. Это говорит о том, что у них нет проблем с взаимодействием с другими людьми.

Однако не все так радужно. Психолог отметила, что, как и в любых романтических отношениях, и у этой пары в теории могли бы возникнуть трудности. Все дело в количестве партеров. Надежда Бабкина, к примеру, склонна к моногамии, в то время как Прохор Шаляпин, наоборот, часто меняет партнеров. Ко всему прочему, артистка в этих отношениях могла бы играть больше роль матери, нежели возлюбленной.