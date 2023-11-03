Заворотнюк откровенно заговорила о тяжелой болезни: Очень болит в груди

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Пятница 3 ноября

10:05Заворотнюк откровенно заговорила о тяжелой болезни: Очень болит в груди 09:55Актер Роберт Паттинсон готовится стать отцом 09:50Будь счастлива! Жена Юдашкина сняла траур 09:38Множество осложнений: хирург оценил новое лицо перекроившей себя Бони 09:20Добронравов рассказал о своей самой заветной детской мечте: Господь управил 09:05"Должна быть только у короля": Филипп Киркоров стал обладателем Примадонны 08:55Воробей раскрыла правду об отношениях с экс-мужем Бабкиной: Написала Жене ночью 08:00Россиянам рассказали о законном способе сэкономить на электричестве 06:38Офтальмолог призвала людей регулярно проверять зрение 04:10Исследование: россияне все чаще путешествуют большими компаниями 02:10В "Иронии судьбы" нашли загадочный киноляп: смотрите 00:20Обогнал Бритни Спирс: Мемуары Мэттью Перри после его смерти стали бестселлером 00:11Ложусь с этим и встаю: одержимость сбежавшего Милохина достигла апогея 22:51Из первых уст: вот каким стал Александр Ширвиндт 22:08Возвращение Примадонны: Пугачева оставила мужа ради России 21:27Это был тромб: в семье певицы Глюкозы умер малыш 20:10Балерина всея Руси Волочкова сорвалась на мат из-за любовника 19:10Семья страдает: Добронравов пошел наперекор жене 17:55Не успел: роковой исход разрушил планы Шатунова в России 17:15Лечение 91-летнего Киркорова прервал внезапный уход 16:41Вовремя и по любви: Серябкина учится быть сексуальной мамой 14:52"Ребята, чудовищно, остановитесь! Умоляю!": Фомин бросился с призывом к россиянам 14:48Валерию Меладзе пришлось срочно прервать концерт из-за происшествия 14:41Назван самый востребованный певец для новогодних корпоративов: сколько стоит его шоу? 14:12На привязи у жены? Получившего оплеуху Петрова прижали к ногтю 13:50Оказавшийся на краю Хабенский назвал своих спасителей 13:30Исполнительница хита "Какой мужчина" прервала молчание после смерти супруга 13:20"Не испытываю особого трепета": Хабенский честно высказался о месте Табакова в МХТ 13:07Звезда сериала "Две судьбы" раскрыла тайну: давно замужем 12:27Дочь Любови Успенской вышла на сцену в платье с откровенным декольте 12:14Бледанс сообщила о долгожданном пополнении в семье: Снова сын 11:35Молодой муж Аллы Пугачевой остался без денег после побега из Израиля 11:28Неожиданно для всех: Прилучный предстанет перед зрителями в новом образе 11:14Эффектная Заворотнюк тонет в роскоши: подтянутое тело взбудоражило народ 11:0011-летняя дочь Орбакайте напугала россиян худобой 10:59Москвичей предупредили о резком похолодании после рекордного тепла 10:03Все бумерангом: бросивший возлюбленную Петров напророчил себе беду 09:41Браво! 63-летний Игорь Николаев нашел отдушину в молодой девушке 09:31Появившаяся на публике с матерью Орлова извинилась перед россиянами 09:21"Она тоскует": подруга рассказала о рвении Пугачевой вернуться в Россию 09:09Спасибо за это чудо: счастливый папа Костюшкин похвастался малышом 08:40Титов из "Фабрики" после разрыва с Контридзе пошел за любовью на сайт знакомств 08:18Молодой ведущий: Макаров из "Маски" может заменить 81-летнего Маслякова в "КВН" 08:00На какую работу проще всего устроиться в России – названы профессии 06:42Россиян предупредили о штрафах за летнюю резину 04:38Исследование: Большинство россиян арендовали жилье хотя бы один раз 02:39Принц Гарри сделал сенсационное заявление о связи с Мэттью Перри 00:21Эксперт: Накипь на приборах увеличивает траты на электричество на 20% 22:13Сбежавшие Пугачева и Галкин* попали в немилость к влиятельной персоне: рассказываем 22:01Я влюбилась: красавица шоу "Уральские пельмени" не может выбрать из двух
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Заворотнюк откровенно заговорила о тяжелой болезни: Очень болит в груди

Заворотнюк откровенно заговорила о тяжелой болезни: Очень болит в груди
283

Анна Заворотнюк откровенно заговорила о болезни матери. Искренность звезды оценили подписчики.

Взрослая дочь тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое поделилась информацией о самочувствии матери. В своих социальных сетях, где она часто делится повседневными событиями и общается с поклонниками, Анна обычно игнорировала вопросы о состоянии здоровья матери.

Однако на этот раз она решила ответить на вопрос одного из подписчиков, чтобы стать ближе к всей аудиторией. В настоящее время Заворотнюк живет за границей, но постоянно поддерживает связь с бабушкой по стороне матери, Валентиной Борисовной. Она является важной опорой и источником информации о состоянии здоровья Анастасии.

Тяжелая болезнь Анастасии Заворотнюк, глиобластома – самая опасная форма опухоли головного мозга, стала известна в конце 2018 года. С тех пор актриса прошла множество лечений и процедур. В феврале этого года ее выписали из частной московской клиники и она продолжает бороться с болезнью дома.

Анна не раскрыла подробности о текущем состоянии матери, но сообщила о том, что Анастасия все еще нуждается в поддержке и борется с болезнью. В то же время, Анна благодарна всем своим поклонникам за интерес и беспокойство, и призывает всех желать матери скорейшего выздоровления.

"Болеет очень сильно, мне тяжело даже в жизни обсуждать эту тему, хоть и прошло пять лет, в блоге тоже. Очень болит в груди", — цитирует дочь актрисы телеканал "360".

Этот отклик Анны стал небольшой надеждой для всех, кто следит за судьбой Анастасии Заворотнюк и поддерживает ее в этой трудной борьбе. Семья и близкие продолжают надеяться на положительные результаты лечения и верят в силу Анастасии.

3 ноября 2023, 10:05
Фото: соцсети
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Мы помним ее такой: последние фото Анастасии Заворотнюк перед тяжелой болезнью

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: соцсети
Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

По теме

Эффектная Заворотнюк тонет в роскоши: подтянутое тело взбудоражило народ

С меня довольно: актриса Шпица выступила с заявлением

С меня довольно: актриса Шпица выступила с заявлением
Екатерина Шпица поделилась инсайтами и определилась с выбором. Актриса несколько дней назад отметила свой 38-й день рождения.

Актер Роберт Паттинсон готовится стать отцом

Актер Роберт Паттинсон готовится стать отцом
Популярный актер находится в отношениях со своей девушкой Сьюки Уотерхаус пять. Стало известно, что Роберт Паттинсон примерит на себя новую роль. Знаменитый актер стал популярен благодаря своей роли в фильмах о вампирах "Сумерки".

Будь счастлива! Жена Юдашкина сняла траур

Будь счастлива! Жена Юдашкина сняла траур
Прошло полгода после того, как Марина Юдашкина осталась без мужа – известного во всем мире модельера. Женщина наконец-то смогла вновь улыбаться. Марина Юдашкина после ухода знаменитого супруга сконцентрировала внимание на семье.

Множество осложнений: хирург оценил новое лицо перекроившей себя Бони

Множество осложнений: хирург оценил новое лицо перекроившей себя Бони
Несколько дней назад Виктория Боня решила наконец-то показать общественности результат своего преображения. Мнение поклонников разделилось. В Хэллоуин она опубликовала на странице в своих социальных сетях серию фотографий без очков.

Добронравов рассказал о своей самой заветной детской мечте: Господь управил

Добронравов рассказал о своей самой заветной детской мечте: Господь управил
Один из самых популярных актеров страны Федор Добронравов рассказал, как он приобщился к ремеслу и почему сыновья решили пойти по его стопам. Федор Добронравов – отличный пример трудолюбивого человека.

Выбор читателей

01/11СрдОказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле 01/11СрдШукшина гонит с российской сцены трех талантов шоу-бизнеса 01/11СрдС близкими: внучка Ротару подала сигнал о скором конце 01/11СрдВсе оплачу: Корчевников на канале "Россия 1" рассказал об усыплении родных 02/11ЧтвПринц Гарри сделал сенсационное заявление о связи с Мэттью Перри 01/11СрдЛюбимый: Лолита выдала правду о связи с мужем Бабкиной