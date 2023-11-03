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Пятница 3 ноября

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Множество осложнений: хирург оценил новое лицо перекроившей себя Бони

Множество осложнений: хирург оценил новое лицо перекроившей себя Бони
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Несколько дней назад Виктория Боня решила наконец-то показать общественности результат своего преображения. Мнение поклонников разделилось.

В Хэллоуин она опубликовала на странице в своих социальных сетях серию фотографий без очков. Правда, не все поклонники теледивы поспешили делать ей комплименты. Фанаты разделились на два лагеря: кто-то посчитал, что "новое" лицо звезды "Дома-2" действительно трансформировалось в лучшую сторону, а некоторые и вовсе не заметили изменений за большим количеством косметики.

Прокомментировать ситуацию с пластикой решил хирург Дмитрий Зимин. Специалист оценил новое лицо перекроившей себя женщины и посчитал, что Виктория Боня действительно преобразилась.

Доктор, несмотря на намерения телеведущей сделать себе "лисьи глазки", на размещенной фотографии их так и не увидел. Однако это не отменяет факт того, что операция прошла более чем успешно.

"Она действительно выглядит лучше, чем до операции", – прокомментировал специалист.

По словам хирурга, реабилитация у всех проходит по-разному, и, соответственно, нет ничего странного в том, что звезда так долго не показывала себя фанатам. По его мнению, перенесенные блогером процедуры являются весьма сложными и нередко могут привести к не очень приятным последствиям, особенно если дело касается лица. Так что Виктория Боня серьезно рисковала, делая столь непростую процедуру.

3 ноября 2023, 09:38
Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press/ www.globallookpress.com
VOICE✓ Надежный источник

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