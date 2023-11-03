"Должна быть только у короля": Филипп Киркоров стал обладателем Примадонны

На днях прошел благотворительный аукцион Люси Чеботиной. На нем Филипп Киркоров купил себе Примадонну.

С детства будущий певец проявлял талант к музыке и в 5 лет начал заниматься вокалом. Слава к артисту пришла почти сразу. Сначала он выступал на концертах своего отца, а немного позже уже начал сам колесить по миру со своими песня. В начале творческого пути исполнитель выступил на концерте Аллы Пугачевой, представив песню "Не смотри ты на часы". Судьбоносное знакомство и талант Филиппа Киркорова проложили ему дорогу в мире отечественной эстрады.

Сейчас знаменитый певец часто становится объектом критики из-за своего экстравагантного образа и скандальных высказываний, его талант и профессионализм не вызывают сомнений. Он продолжает радовать своих поклонников новыми альбомами и концертами, доказывая, что он по праву заслужил звание "короля эстрады".

На днях популярный артист посетил благотворительный аукцион Люси Чеботиной. Как сообщает Пятый канал, собранные на мероприятии деньги будут направлены на помощь фонду "Ты супер!". Так, Филипп Киркоров стал обладателем Примадонны. Он выиграл аукцион и приобрел произведение с символичным названием за 700 тысяч рублей.

Ведущие благотворительного аукциона принялись поздравлять короля эстрады с пакупкой. Люся Чеботина отметила, что картина отлично впишется в интерьер Филиппа Киркорова.

"Картина "Примадонна" должна быть только у него, только у короля", – поделились ведущие.

Ранее "Дни.ру" писали, что юный фаворит Филиппа Киркорова готовится стать отцом.