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Пятница 3 ноября

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SHAMAN и Татьяна Навка перестали скрывать свою связь

SHAMAN и Татьяна Навка перестали скрывать свою связь
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Популярный певец SHAMAN не только показал, но и рассказал подробности происходящих в его жизни перемен.

Певец Ярослав Дронов, выступающий под ярким псевдонимом SHAMAN, активно ведет социальные сети. Он рассказывает подписчикам о новых этапах своей творческой и личной жизни. Накануне исполнитель хита "Я русский" раскрыл подробности сотрудничества с российской фигуристкой.

SHAMAN и Татьяна Навка перестали скрывать свою рабочую связь. Как оказалось, олимпийская чемпионка взяла интервью у артиста в рамках своего нового шоу "Команда". Проект предполагает беседы фигуристки с гостями. Известные люди рассказывают, как смогли добиться успеха, кто им в этом помогал. Дают советы начинающим творческим деятелям.

"Команда Татьяны встретилась с моей бабушкой Галиной Рябых и одним секретным экспертом, которого вы все хорошо знаете. Каждый из них рассказал историю, связанную со мной", – заинтриговал подписчиков Ярослав.

Несмотря на относительно молодой возраст, в конце ноября SHAMAN отметит 32-летие, певец смог добиться всероссийской популярности. Его клипы насчитывают десятки тысяч просмотров, а билеты в концертных залах на выступления артиста буквально разлетаются.

Стоит отметить тернистость пути Ярослава к успеху. Он несколько раз штурмовал отечественную сцену, пытаясь пробиться среди десятков конкурентов. В 2013 году он принял участие в шоу "Фактор А", в 2014 – в "Голосе". Популярность же пришла только в 2020. Артист взял псевдоним SHAMAN и начал активно продвигать свои песни в социальных сетях. Особую популярности приобрели патриотические песни исполнителя SHAMAN. Это и "Встанем", и "Я русский", и "Улетай".

3 ноября 2023, 11:50
Shaman. Дронов Ярослав. Фото: © Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
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Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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