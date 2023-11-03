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Пятница 3 ноября

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С меня довольно: актриса Шпица выступила с заявлением

С меня довольно: актриса Шпица выступила с заявлением
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Екатерина Шпица поделилась инсайтами и определилась с выбором.

Актриса несколько дней назад отметила свой 38-й день рождения. Актриса на странице своего ТГ-канала рассказала, что она осознала к этому возрасту. Среди главных открытий оказался здоровый сон на животе. Екатерина Шпица сообщила, что не готова отказываться от такого способа отдыха ради красоты лица.

Самой большой мудростью звезда назвала осознание наличия предела самосовершенствования. Актриса уверена, что важно вовремя остановиться в погоне за лучшей версией себя. В свои 38 лет Екатерина Шпица приняла свои недостатки. Ей больше не хочется их исправлять или убирать.

"К 38 я ощутила, что с меня, пожалуй, довольно. Вряд ли навсегда, но на какое-то время точно", – выступила с заявлением Екатерина Шпица, не желая больше тратить время на вытравливание остатков несовершенств. Женщина уверена в главном благе для человека – здоровье.

Напомним, Екатерина Шпица активно снимается в кино с 2005 года. За ее плечами внушительное количество работ. Среди наиболее заметных роль гимнастки в ленте "Поддубный", бригадир бортпроводников в "Экипаже", Татьяна Репина в "Шаляпине" и Катя в мистическом сериале "Топи". Она пробовала себя в дубляже и даже клипах. Актриса снялась в музыкальном ролике у группы Ленинград и Ночных снайперов. За время участия в ТВ-шоу двойников перевоплощалась в Нюшу, Юлию Савичеву и Полину Гагарину.

Актриса Екатерина Шпица воспитывает сына от первых официальных отношений с коллегой по цеху Константином Адаевым. Сейчас мальчику 11 лет, он живет в новой семье своей мамы. Женщина замужем за бизнесменом Русланом Пановым.

3 ноября 2023, 10:25
Екатерина Шпица. Фото: © Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Telegram-канал Катерина Шпица✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Актриса Катерина Шпица оголилась на красной дорожке

Актриса Екатерина Шпица.
Актриса Анна Чурина.
Актриса Дарья Повереннова.
Актриса Евгения Храповицкая.
Актриса Олеся Судзиловская.
Актриса Анна Банщикова.
Актриса Наталья Лесниковская.
Режиссер Виктория Рунцова с главным призом.
Актриса Алена Бабенко.
Актеры Елена Лядова, Владимир Вдовиченков и член жюри режиссер и сценарист Николай Лебедев (слева направо).

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