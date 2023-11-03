Будь счастлива! Жена Юдашкина сняла траур

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Пятница 3 ноября

10:25С меня довольно: актриса Шпица выступила с заявлением 10:05Заворотнюк откровенно заговорила о тяжелой болезни: Очень болит в груди 09:55Актер Роберт Паттинсон готовится стать отцом 09:50Будь счастлива! Жена Юдашкина сняла траур 09:38Множество осложнений: хирург оценил новое лицо перекроившей себя Бони 09:20Добронравов рассказал о своей самой заветной детской мечте: Господь управил 09:05"Должна быть только у короля": Филипп Киркоров стал обладателем Примадонны 08:55Воробей раскрыла правду об отношениях с экс-мужем Бабкиной: Написала Жене ночью 08:00Россиянам рассказали о законном способе сэкономить на электричестве 06:38Офтальмолог призвала людей регулярно проверять зрение 04:10Исследование: россияне все чаще путешествуют большими компаниями 02:10В "Иронии судьбы" нашли загадочный киноляп: смотрите 00:20Обогнал Бритни Спирс: Мемуары Мэттью Перри после его смерти стали бестселлером 00:11Ложусь с этим и встаю: одержимость сбежавшего Милохина достигла апогея 22:51Из первых уст: вот каким стал Александр Ширвиндт 22:08Возвращение Примадонны: Пугачева оставила мужа ради России 21:27Это был тромб: в семье певицы Глюкозы умер малыш 20:10Балерина всея Руси Волочкова сорвалась на мат из-за любовника 19:10Семья страдает: Добронравов пошел наперекор жене 17:55Не успел: роковой исход разрушил планы Шатунова в России 17:15Лечение 91-летнего Киркорова прервал внезапный уход 16:41Вовремя и по любви: Серябкина учится быть сексуальной мамой 14:52"Ребята, чудовищно, остановитесь! Умоляю!": Фомин бросился с призывом к россиянам 14:48Валерию Меладзе пришлось срочно прервать концерт из-за происшествия 14:41Назван самый востребованный певец для новогодних корпоративов: сколько стоит его шоу? 14:12На привязи у жены? Получившего оплеуху Петрова прижали к ногтю 13:50Оказавшийся на краю Хабенский назвал своих спасителей 13:30Исполнительница хита "Какой мужчина" прервала молчание после смерти супруга 13:20"Не испытываю особого трепета": Хабенский честно высказался о месте Табакова в МХТ 13:07Звезда сериала "Две судьбы" раскрыла тайну: давно замужем 12:27Дочь Любови Успенской вышла на сцену в платье с откровенным декольте 12:14Бледанс сообщила о долгожданном пополнении в семье: Снова сын 11:35Молодой муж Аллы Пугачевой остался без денег после побега из Израиля 11:28Неожиданно для всех: Прилучный предстанет перед зрителями в новом образе 11:14Эффектная Заворотнюк тонет в роскоши: подтянутое тело взбудоражило народ 11:0011-летняя дочь Орбакайте напугала россиян худобой 10:59Москвичей предупредили о резком похолодании после рекордного тепла 10:03Все бумерангом: бросивший возлюбленную Петров напророчил себе беду 09:41Браво! 63-летний Игорь Николаев нашел отдушину в молодой девушке 09:31Появившаяся на публике с матерью Орлова извинилась перед россиянами 09:21"Она тоскует": подруга рассказала о рвении Пугачевой вернуться в Россию 09:09Спасибо за это чудо: счастливый папа Костюшкин похвастался малышом 08:40Титов из "Фабрики" после разрыва с Контридзе пошел за любовью на сайт знакомств 08:18Молодой ведущий: Макаров из "Маски" может заменить 81-летнего Маслякова в "КВН" 08:00На какую работу проще всего устроиться в России – названы профессии 06:42Россиян предупредили о штрафах за летнюю резину 04:38Исследование: Большинство россиян арендовали жилье хотя бы один раз 02:39Принц Гарри сделал сенсационное заявление о связи с Мэттью Перри 00:21Эксперт: Накипь на приборах увеличивает траты на электричество на 20% 22:13Сбежавшие Пугачева и Галкин* попали в немилость к влиятельной персоне: рассказываем
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Будь счастлива! Жена Юдашкина сняла траур

Будь счастлива! Жена Юдашкина сняла траур
490

Прошло полгода после того, как Марина Юдашкина осталась без мужа – известного во всем мире модельера. Женщина наконец-то смогла вновь улыбаться.

Марина Юдашкина после ухода знаменитого супруга сконцентрировала внимание на семье. Она помогала воспитывать внуков, ухаживала за домашними животными, путешествовала. Немолодая женщина училась жить в новом мире, в котором нет ее любимого мужа Валентина.

Отметим, что Марина Юдашкина вновь активно ведет ТГ-канал. Накануне женщина опубликовала фотографию, сделанную на юбилее Тамары Винокур. Многие отметили, что для праздника вдова кутюрье выбрала белый наряд. Ранее в ее гардеробе преобладали темные цвета. Это, в числе прочего, может говорить о том, что она сняла траур.

"На Юбилее Тамары Винокур! Тамарочка с Днем рождения! Будь счастлива! Всех благ!" – подписала снимок с мероприятия Марина Юдашкина.

2 ноября супруга Владимира Винокура праздновала 70-й день рождения. Она пригласила на праздник самых близких и родных. Среди гостей была и Марина Юдашкина. Семьи дружат не первый год: поздравляют друг друга, поддерживают и в радости, и в печали.

Напомним, что Марина Юдашкина до последних секунд боролась за мужа Валентина. Любовь и поддержка близких – вот то, что чувствовал знаменитый кутюрье на протяжении всего жизненного пути. В этом есть огромная заслуга его жены.

В сердцах поклонников таланта модельера он навсегда останется улыбчивым и немного застенчивым мужчиной, который умел создавать красоту. Он одевал звезд отечественной эстрады, спорта. Среди клиентов Валентина Юдашкина Алла Пугачева, Людмила Гурченко, Филипп Киркоров, Татьяна Навка и еще десятки знаменитостей.

3 ноября 2023, 09:50
Марина Юдашкина. Фото: © Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Telegram-канал Marina Yudashkina✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гурцкая, Юдашкина, Великанова: самые красивые вдовы весны-2023

Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/www.globallookpress.com/
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.glaballookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com/
Мария Великанова. Фото: кадр из к/ф &quot;Почти смешная история&quot; (реж. Петр Фоменко)
Мария Великанова. Фото: кадр из к/ф "Почти смешная история" (реж. Петр Фоменко)

По теме

"Валечке светлая память": схоронившая Юдашкина жена нашла ключ к счастью

Изменившаяся вдова Юдашкина вышла на связь после долгого молчания
Валентин Абрамович Юдашкин

Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер

С меня довольно: актриса Шпица выступила с заявлением

С меня довольно: актриса Шпица выступила с заявлением
Екатерина Шпица поделилась инсайтами и определилась с выбором. Актриса несколько дней назад отметила свой 38-й день рождения.

Заворотнюк откровенно заговорила о тяжелой болезни: Очень болит в груди

Заворотнюк откровенно заговорила о тяжелой болезни: Очень болит в груди
Анна Заворотнюк откровенно заговорила о болезни матери. Искренность звезды оценили подписчики. Взрослая дочь тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое поделилась информацией о самочувствии матери.

Актер Роберт Паттинсон готовится стать отцом

Актер Роберт Паттинсон готовится стать отцом
Популярный актер находится в отношениях со своей девушкой Сьюки Уотерхаус пять. Стало известно, что Роберт Паттинсон примерит на себя новую роль. Знаменитый актер стал популярен благодаря своей роли в фильмах о вампирах "Сумерки".

Множество осложнений: хирург оценил новое лицо перекроившей себя Бони

Множество осложнений: хирург оценил новое лицо перекроившей себя Бони
Несколько дней назад Виктория Боня решила наконец-то показать общественности результат своего преображения. Мнение поклонников разделилось. В Хэллоуин она опубликовала на странице в своих социальных сетях серию фотографий без очков.

Добронравов рассказал о своей самой заветной детской мечте: Господь управил

Добронравов рассказал о своей самой заветной детской мечте: Господь управил
Один из самых популярных актеров страны Федор Добронравов рассказал, как он приобщился к ремеслу и почему сыновья решили пойти по его стопам. Федор Добронравов – отличный пример трудолюбивого человека.

Выбор читателей

01/11СрдОказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле 01/11СрдШукшина гонит с российской сцены трех талантов шоу-бизнеса 01/11СрдС близкими: внучка Ротару подала сигнал о скором конце 01/11СрдВсе оплачу: Корчевников на канале "Россия 1" рассказал об усыплении родных 02/11ЧтвПринц Гарри сделал сенсационное заявление о связи с Мэттью Перри 01/11СрдЛюбимый: Лолита выдала правду о связи с мужем Бабкиной