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Пятница 3 ноября

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Воробей раскрыла правду об отношениях с экс-мужем Бабкиной: Написала Жене ночью

Воробей раскрыла правду об отношениях с экс-мужем Бабкиной: Написала Жене ночью
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Елена Воробей похудела, посвежела и продолжила реализовывать свой творческий потенциал.

Елена Воробей получила популярность благодаря искрометному юмору. Этого для творческой женщины оказалось недостаточно. Сейчас она начала развивать карьеру певицы. Совсем недавно вышел клип на новую песню "Небо в алмазах". Неожиданным для поклонников стало появление в нем бывшего мужа Надежды Бабкиной.

Евгений Гор "засветился" в шоу на Первом канале. Елена Воробей решилась предложить ему спеть дуэтом. Об этом женщина рассказала в интервью.

"Это было мое предложение. Я написала Жене ночью, не посмотрев, что нормальные люди в это время спят! Но когда увидела его в шоу "Три аккорда", то не смогла дождаться утра! На самом деле, мы с Женей давно знакомы", – раскрыла правду об отношениях с экс-мужем Надежды Бабкиной Елена Воробей.

Оказалось, что по первоначальному сюжету клипа Евгений Гор должен был играть роль известного человека, который скрывает от общества проблемы в семье. По признанию Елены Воробей, такая сложная история в видео могла убить всю красоту песни. По этой причине было принято решение все упростить: в кадре оставили только главных героев, проживающих чувства друг к другу.

Стоит отметить, что 56-летняя Елена Воробей не торопится делиться секретами личной жизни. Женщина пояснила, что боится разрушений, происходящих чаще всего после огласки подобной информации. Не исключено, что артистка на пороге большой и чистой любви. Поклонники отмечают, что женщина посвежела, похорошела и даже заметно похудела. Напомним, что от первого брака у певицы есть дочь. Сейчас девушке уже 20 лет.

3 ноября 2023, 08:55
Елена Воробей. Фото: © Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бабкина, Кадышева, Крыгина: Надежды российской эстрады

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: кадр YouTube

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