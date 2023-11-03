Воробей раскрыла правду об отношениях с экс-мужем Бабкиной: Написала Жене ночью

Елена Воробей получила популярность благодаря искрометному юмору. Этого для творческой женщины оказалось недостаточно. Сейчас она начала развивать карьеру певицы. Совсем недавно вышел клип на новую песню "Небо в алмазах". Неожиданным для поклонников стало появление в нем бывшего мужа Надежды Бабкиной.
Евгений Гор "засветился" в шоу на Первом канале. Елена Воробей решилась предложить ему спеть дуэтом. Об этом женщина рассказала в интервью.
"Это было мое предложение. Я написала Жене ночью, не посмотрев, что нормальные люди в это время спят! Но когда увидела его в шоу "Три аккорда", то не смогла дождаться утра! На самом деле, мы с Женей давно знакомы", – раскрыла правду об отношениях с экс-мужем Надежды Бабкиной Елена Воробей.
Оказалось, что по первоначальному сюжету клипа Евгений Гор должен был играть роль известного человека, который скрывает от общества проблемы в семье. По признанию Елены Воробей, такая сложная история в видео могла убить всю красоту песни. По этой причине было принято решение все упростить: в кадре оставили только главных героев, проживающих чувства друг к другу.
Стоит отметить, что 56-летняя Елена Воробей не торопится делиться секретами личной жизни. Женщина пояснила, что боится разрушений, происходящих чаще всего после огласки подобной информации. Не исключено, что артистка на пороге большой и чистой любви. Поклонники отмечают, что женщина посвежела, похорошела и даже заметно похудела. Напомним, что от первого брака у певицы есть дочь. Сейчас девушке уже 20 лет.