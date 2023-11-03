В "Иронии судьбы" нашли загадочный киноляп: смотрите

Раскрыт секрет богатства Кабаевой Тесты Буйнов объяснил изгнание Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало знаменитой певицы: все подробностиНе стало знаменитой певицы: все подробности Королевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на КипреКоролевские хоромы у моря: как Пугачева с мужем-иноагентом устроились на Кипре Самая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легендеСамая русская песня: теряющий популярность SHAMAN проиграл вечной легенде Девочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детейДевочку и мальчика: 54-летняя Буланова готовится к рождению двоих детей

Лента новостей

Четверг 2 ноября

02:10В "Иронии судьбы" нашли загадочный киноляп: смотрите 00:20Обогнал Бритни Спирс: Мемуары Мэттью Перри после его смерти стали бестселлером 00:11Ложусь с этим и встаю: одержимость сбежавшего Милохина достигла апогея 22:51Из первых уст: вот каким стал Александр Ширвиндт 22:08Возвращение Примадонны: Пугачева оставила мужа ради России 21:27Это был тромб: в семье певицы Глюкозы умер малыш 20:10Балерина всея Руси Волочкова сорвалась на мат из-за любовника 19:10Семья страдает: Добронравов пошел наперекор жене 17:55Не успел: роковой исход разрушил планы Шатунова в России 17:15Лечение 91-летнего Киркорова прервал внезапный уход 16:41Вовремя и по любви: Серябкина учится быть сексуальной мамой 14:52"Ребята, чудовищно, остановитесь! Умоляю!": Фомин бросился с призывом к россиянам 14:48Валерию Меладзе пришлось срочно прервать концерт из-за происшествия 14:41Назван самый востребованный певец для новогодних корпоративов: сколько стоит его шоу? 14:12На привязи у жены? Получившего оплеуху Петрова прижали к ногтю 13:50Оказавшийся на краю Хабенский назвал своих спасителей 13:30Исполнительница хита "Какой мужчина" прервала молчание после смерти супруга 13:20"Не испытываю особого трепета": Хабенский честно высказался о месте Табакова в МХТ 13:07Звезда сериала "Две судьбы" раскрыла тайну: давно замужем 12:27Дочь Любови Успенской вышла на сцену в платье с откровенным декольте 12:14Бледанс сообщила о долгожданном пополнении в семье: Снова сын 11:35Молодой муж Аллы Пугачевой остался без денег после побега из Израиля 11:28Неожиданно для всех: Прилучный предстанет перед зрителями в новом образе 11:14Эффектная Заворотнюк тонет в роскоши: подтянутое тело взбудоражило народ 11:0011-летняя дочь Орбакайте напугала россиян худобой 10:59Москвичей предупредили о резком похолодании после рекордного тепла 10:03Все бумерангом: бросивший возлюбленную Петров напророчил себе беду 09:41Браво! 63-летний Игорь Николаев нашел отдушину в молодой девушке 09:31Появившаяся на публике с матерью Орлова извинилась перед россиянами 09:21"Она тоскует": подруга рассказала о рвении Пугачевой вернуться в Россию 09:09Спасибо за это чудо: счастливый папа Костюшкин похвастался малышом 08:40Титов из "Фабрики" после разрыва с Контридзе пошел за любовью на сайт знакомств 08:18Молодой ведущий: Макаров из "Маски" может заменить 81-летнего Маслякова в "КВН" 08:00На какую работу проще всего устроиться в России – названы профессии 06:42Россиян предупредили о штрафах за летнюю резину 04:38Исследование: Большинство россиян арендовали жилье хотя бы один раз 02:39Принц Гарри сделал сенсационное заявление о связи с Мэттью Перри 00:21Эксперт: Накипь на приборах увеличивает траты на электричество на 20% 22:13Сбежавшие Пугачева и Галкин* попали в немилость к влиятельной персоне: рассказываем 22:01Я влюбилась: красавица шоу "Уральские пельмени" не может выбрать из двух 21:22Хочется рыдать: Малышева излила неожиданные факты о российской знаменитости 21:08Любимый: Лолита выдала правду о связи с мужем Бабкиной 21:00Напившиеся Гузеева и Сябитова сцепились на Первом канале перед толпой зрителей 20:14Шукшина гонит с российской сцены трех талантов шоу-бизнеса 19:45Все оплачу: Корчевников на канале "Россия 1" рассказал об усыплении родных 19:28Оказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле 19:12Принц! Вот каким стал эпатажный сын Елены Яковлевой 17:25Популярная звезда шансона оскандалилась на всю Россию: подробности 16:56С близкими: внучка Ротару подала сигнал о скором конце 16:19Поясняет за стиль: Собчак отреагировала на злобные комментарии
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

В "Иронии судьбы" нашли загадочный киноляп: смотрите

318

Знаменитый фильм вышел на экраны в 1975 году. В "Иронии судьбы, или С легким паром!" был найден киноляп.

"Ирония судьбы, или С легким паром!" – это советский фильм-комедия, вышедший в 1975 году. Режиссером и сценаристом фильма стал Эльдар Рязанов, а главные роли исполнили Андрей Мягков и Барбара Брыльска.

Сюжет фильма рассказывает о трагикомических приключениях Жени Лукашина, который путешествует из Москвы в Ленинград на Новый год. Однако из-за ошибки диспетчера он садится не в тот самолет и оказывается в квартире незнакомой женщины в Ленинграде. Там он знакомится с ее друзьями и проводит незабываемое время.

Фильм стал культовым благодаря своей яркой ироничной сюжетной линии, отличной игре актеров и замечательным музыкальным номерам. Особенно запомнилась песня "Опять метель", которая стала настоящим хитом и получила множество кавер-версий.

Как известно, в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!" есть несколько киноляпов, которые не остались незамеченными зрителями. Один из самых известных киноляпов связан со сценой, где главный герой Евгений Лукашин выбрасывает в порыве ревности фотографию возлюбленного Нади. Правда, в руки актер берет фотографию Ипполита, а на снегу оказывается снимок другого артиста – Олега Басилашвили, который изначально должен был играть вместо Юрия Яковлева.

Как сообщает телеканал "360", в "Иронии судьбы" нашли еще один загадочный киноляп. В одной из сцен на серванте, где находились фотографии актеров, зритель отчетливо видит две золотые ручки. Однако ближе к концу фильма одной из них не стало. Так, одна из ручек шкафа бесследно исчезла.

Ранее "Дни.ру" писали, что плюнувшая в народ звезда "Иронии судьбы" получила ответ.

3 ноября 2023, 02:10
РБК✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как изменились звезды "Иронии судьбы"

Андрей Мягков сыграл Женю Лукашина, ставшего настоящим секс-символом 70-х годов.
А глаза у Барбары Брыльски (Наденьки) остались все такими же лучистыми.
Безумно милую подругу Нади, Таню, сыграла Лия Ахджакова. Ведь правда, совсем не изменилась?
Валентина Талызина стала другой подружкой-хохотушкой, Валей.
Конкурент главной героини, невеста Лукашина Галя, она же Ольга Науменко.
Любитель Бани Павлик, или Александр Ширвиндт.
Алла Пугачева, "подарившая" Наде свой голос в прозвучавших в картине песнях, тоже по праву может называться звездой "Иронии судьбы".

По теме

"Она на коленях должна стоять": плюнувшая в народ звезда "Иронии судьбы" получила ответ

Стало известно о замене Брыльски в "Иронии судьбы"

Обогнал Бритни Спирс: Мемуары Мэттью Перри после его смерти стали бестселлером

Обогнал Бритни Спирс: Мемуары Мэттью Перри после его смерти стали бестселлером
Знаменитый артист попрощался с миром 28 октября. Стало известно, что книга Мэттью Перри сбросила с пьедестала Бритни Спирс, которая за неделю "до" выпустила свое произведение. Первые роли будущей знаменитости были небольшими и не очень успешными, но в 1994 году он получил роль Чендлера Бинга в сериале "Друзья".

Ложусь с этим и встаю: одержимость сбежавшего Милохина достигла апогея

Ложусь с этим и встаю: одержимость сбежавшего Милохина достигла апогея
Год назад популярный тиктокер и кумир молодежи Даня Милохин со скандалом улетел из России, подвел наставников, коллег и друзей. Сейчас у него новая жизнь, полная немыслимых амбиций. Из белокурого мальчика с задорным нравом и детдомовским прошлым Даня Милохин превратился в успешного блогера, медийную личность, музыкального исполнителя и даже фигуриста.

Из первых уст: вот каким стал Александр Ширвиндт

Из первых уст: вот каким стал Александр Ширвиндт
Два года назад Александр Ширвиндт возглавил пост президента театра Сатиры, который занимает и прежде, однако его физическую немощь заметно невооруженным глазом. С тех пор как народный артист РСФСР перестал сниматься в фильмах и радовать поклонников талантом киноактера, много воды утекло.

Возвращение Примадонны: Пугачева оставила мужа ради России

Возвращение Примадонны: Пугачева оставила мужа ради России
Больше года назад Алла Пугачева вместе с мужем-комиком и детьми покинула Россию. Правда, по понятным для многих причинам, и в Израиле 74-летняя Примадонна засиживаться не стала.

Это был тромб: в семье певицы Глюкозы умер малыш

Это был тромб: в семье певицы Глюкозы умер малыш
16-летняя дочь певицы Глюкозы Лидия Чистякова сообщила поклонникам не очень приятную новость. На странице в своих социальных сетях юная девушка рассказала фолловерам, что ее любимчик, змея по кличке Зюзя, покинул этот мир.

Выбор читателей

01/11СрдШукшина гонит с российской сцены трех талантов шоу-бизнеса 01/11СрдОказавшийся в паспорте Вайсманом Белый опустился ниже плинтуса в воюющем Израиле 01/11СрдС близкими: внучка Ротару подала сигнал о скором конце 01/11СрдВсе оплачу: Корчевников на канале "Россия 1" рассказал об усыплении родных 02/11ЧтвПринц Гарри сделал сенсационное заявление о связи с Мэттью Перри 01/11СрдЛюбимый: Лолита выдала правду о связи с мужем Бабкиной