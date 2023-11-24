О ней категорически нельзя шутить в КВН: что известно о непубличной жене Маслякова

24 ноября Александру Маслякову исполняется 82 года. В этот важный день, как и большую часть жизни, рядом с ним неизменно находится одна женщина – любимая супруга Светлана.

Долгие годы знаменитый ведущий практически не сходил с экранов и постоянно был на виду. Несмотря на это, о его личной жизни известно крайне мало. То, что происходит за закрытыми дверями его дома, деятель искусств предпочитает тщательно скрывать от публики. Не распространяется Александр Масляков и о своей жене, с которой счастлив уже более полувека.

Свою единственную любовь звезда КВН встретила еще в молодости. Ведущий отмечал, что судьбоносное знакомство состоялось на одной из лестниц телевизионного театра, где проводились съемки юмористической программы. Тогда Светлана только начинала свой путь в карьере и занимала должность помощницы режиссера.

Впрочем, головокружительным романом первая встреча не обернулась. Следующие пять лет Александр Масляков поддерживал с очаровательной светловолосой девушкой исключительно дружеские отношения. Однако в 1971 году состоялось долгожданное Светланой предложение. Вскоре влюбленные поженились, а спустя несколько лет у них родился сын Александр.

В отличие от знаменитого мужа, Светлана никогда не была публичным человеком. Однако она внесла большой вклад в развитие КВН, выполняя режиссерскую работу за кулисами. Кроме того, супруга не ревновала ведущего к ярым поклонницам, которых было немало. Взамен Александр Масляков прислушивался к мнению жены и не давал поводов сомневаться в его верности.

Все, кто хорошо знаком с экс-ведущим телевизионного Клуба веселых и находчивых, говорят, что тот всегда ставит свою семью на первое место. Именно поэтому о его близких, в том числе о жене, категорически нельзя шутить. Точно не известно, озвучивал ли когда-нибудь Масляков этот запрет. Но, как поговаривали, после подобных шуток юмористов даже могли закрыть дорогу в КВН.

Совсем недавно Светлана Анатольевна отметила 76-й день рождения. Сейчас, спустя полвека совместной жизни, она по-прежнему во всем поддерживает любимого мужа и остается рядом даже в самые непростые моменты. Как известно, в последнее время о состоянии Александра Маслякова ходят не самые позитивные слухи. О том, куда пропал экс-ведущий КВН, "Дни.ру" писали ранее.