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Опустилась ниже некуда: Алла Пугачева потеряла любовь

Опустилась ниже некуда: Алла Пугачева потеряла любовь
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Певица давно уже не выступает с большими концертами. Популярность стремительно снижается, а упоминания в прессе чаще связаны лишь со скандалами. Рассказываем, как Алла Пугачева выглядит в глазах россиян сейчас.

Исполнительница хита "Миллион алых роз" сейчас живет не в России. Популярность исполнительницы стремительно падает. Алла Пугачева больше не самая востребованная певица. Об этом пишет канал 360, анализируя данные опроса.

Половина респондентов, как уточняет "Царьград", считают обоснованным необходимость начать ограничивать молодежь от влияния западной культуры. Люди полагают, не все зарубежные ценности приемлемы для россиян. Чувство стыда у опрошенных вызывают:

  1. Алла Пугачева. Ее имя упомянули 25% респондентов. Она упала в глазах людей ниже некуда.
  2. 18% вспомнили Андрея Макаревича*. Ранее Минюст РФ включил его в список физических ли – иноагентов.
  3. Тройку лидеров, неожиданно для многих, занял Филипп Киркоров. Его назвали 13% участников опроса. Не исключено, что на решение повлияли эксперименты со внешностью.


Напомним, что Примадонна отечественной сцены уехала из России вместе с мужем-иноагентом и двумя общими детьми. Сейчас семья обосновалась на Кипре. Ранее супруги обитали в Латвии, позже переехали в Израиль. Их решение покинуть родину было принято поклонниками неоднозначно.

Интернет-издание "Подмосковье сегодня" перечисляет всех, кого россияне считают певцами-патриотами.

  1. Ярослав Дронов набрал 28% голосов.
  2. Олег Газманов нравится 22% респондентов.
  3. Николай Расторгуев смог покорить сердца 10%.

Люди, которые отдавали предпочтение музыкантам-патриотам, считают песню важной частью отечественной культуры. По их мнению, артисты ответственны за общий настрой граждан.

*Внесен Минюстом РФ в список физических лиц – иноагентов

24 ноября 2023, 07:14
Алла Пугачева. Фото: © Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
ВЦИОМ• Требует проверки

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