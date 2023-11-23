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Четверг 23 ноября

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Без рук ужасно: Костомарову пришлось привязывать ракетку к протезу

Без рук ужасно: Костомарову пришлось привязывать ракетку к протезу
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Спортсмен продолжает бороться за возможность вновь стать полностью самостоятельным человеком. После ампутации конечностей, Роман Костомаров проходит сложнейшую реабилитацию.

46-летний фигурист продолжает восстанавливаться после тяжелейшей болезни. Он преодолевает трудности, становясь примером для людей, попавших в такую же ситуацию. Накануне Роман Костомаров принял участие в тренировке по большому теннису. Об этом сообщает Пятый канал.

Олимпийский чемпион в танцах на льду признался, что реабилитация проходит тяжело. Сейчас на руках у мужчины протезы. К ним очень непросто привыкнуть. Ракетка постоянно выпадала, поэтому пришлось привязать ее, пишет RT. Спортсмену помогала дочь Анастасия. Она и подавала мячи, и подбадривала отца, и фиксировала на видео его первые в новой жизни успехи.

"Без рук ужасно трудно и морально, и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я очень", — подвел итог тренировки Роман Костомаров.

Напомним, мужчина был госпитализирован в больницу с тяжелейшей пневмонией еще в начале года. Болезнь прогрессировала, поэтому врачи приняли решение ввести пациента в искусственную кому. Об этом напоминает "Царьград". Проблемы с кровообращением спровоцировали сепсис. Хирургическим путем, для сохранения жизни, Роману Костомарову удалили стопы и кисти рук. В себя спортсмен пришел только в конце февраля. Близкие, друзья и поклонники писали ему трогательные сообщения на страницах в социальных сетях. Все переживали за жизнь и здоровье чемпиона. Сейчас он находится на реабилитации после проведенного протезирования конечностей. В августе текущего года фигурист впервые за долгое время вышел на лед. Он принял участие в шоу Ильи Авербуха.

23 ноября 2023, 06:21
Роман Костомаров. Фото: © Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеграм-канал Роман Костомаров• Требует проверки

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